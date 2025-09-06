Встигніть прикрасити талію хусткою: літній тренд, який ви ще можете поносити

Встигніть прикрасити талію хусткою / © Getty Images

Реклама

2025 року яскрава хустка повернулася у моду, але окрім класичного способу її новости, прикрасивши голову, став популярним ще один варіант — пов’язати її на талії. Цей аксесуар підкорює подіуми та стритстайлерів, перетворюючи навіть найпростішу комбінацію джинсів і топа на стильний образ.

Хустка на талії / © Getty Images

До того ж цей тренд універсальний — він працює і в повсякденних кежуал-образах, у ліках для роботи чи відпочинку.

Хустка на талії / © Getty Images

Найкраще обирати яскраві принти, шовкові чи сатинові матеріали та експериментувати з різними способами зав’язування. Це може бути легкий вузол збоку або об’ємний бант. Також хустку можна носити поверх сукні, топу, чи навіть жакету, або зробити її яскравим акцентом луку.

Реклама