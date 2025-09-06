ТСН у соціальних мережах

108
1 хв

Встигніть прикрасити талію хусткою: літній тренд, який ви ще можете поносити

Це маленький штрих, який перетворить образ на модний і впізнаваний.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Встигніть прикрасити талію хусткою

Встигніть прикрасити талію хусткою / © Getty Images

2025 року яскрава хустка повернулася у моду, але окрім класичного способу її новости, прикрасивши голову, став популярним ще один варіант — пов’язати її на талії. Цей аксесуар підкорює подіуми та стритстайлерів, перетворюючи навіть найпростішу комбінацію джинсів і топа на стильний образ.

Хустка на талії / © Getty Images

Хустка на талії / © Getty Images

До того ж цей тренд універсальний — він працює і в повсякденних кежуал-образах, у ліках для роботи чи відпочинку.

Хустка на талії / © Getty Images

Хустка на талії / © Getty Images

Найкраще обирати яскраві принти, шовкові чи сатинові матеріали та експериментувати з різними способами зав’язування. Це може бути легкий вузол збоку або об’ємний бант. Також хустку можна носити поверх сукні, топу, чи навіть жакету, або зробити її яскравим акцентом луку.

Хустка на талії / © Getty Images

Хустка на талії / © Getty Images

