Вся справа в кольорі: наречена викликала фурор рожевою сукнею на весіллі, але в Мережі зіштовхнулася з критикою

Це ніжне вбрання викликало бурхливе обговорення в Інтернеті.
31-річна австралійська наречена Каміль Ліскай вийшла заміж у листопаді 2022 року, але для церемонії вирішила обрати не традиційну білу сукню, а вбрання у ніжно-рожевому відтінку від австралійського бренду couture+love+madness. Вперше схожу сукню вона побачила в Instagram, закохала в неї і зрозуміла, що саме в ній хоче вийти заміж. Вбрання було пошито для нареченої на індивідуальне замовлення за 6500 австралійських доларів, це близько 4400 американських доларів.
Сукня нареченої була на одне плече, єдину широку бретельку прикрашав величезний бант, а спідниця зі шлейфом була розшита рюшами, які надавали їй об'єму та нагадували квіти. Образ вона доповнила сережками, букетом та дуже елегантним укладанням.
Рожевий колір дівчина обрала, оскільки дуже його любить, часто носить і як сама каже: "Він більша частина моєї особистості". Водночас гості не знали, яку вона обрала сукню, і тим паче, якого вона кольору. Перед весіллям наречена попросила, щоб усі гості прийшли на захід у білому, але чому не пояснила. Таким чином вона хотіла зробити усім сюрприз.
Через кілька днів після весілля щаслива Каміль виклала відео з заходу в TikTok, де на той час у неї було близько 300 підписників. У короткому ролику дівчина вперше з'являється у рожевій весільній сукні перед своїми подругами та мамою і вони у захваті радіють оригінальному вибору нареченої.
@camillelescai Wedding dress reveal! Absolutely no one saw the dress until the day of, it was worth the wait! #weddingtiktok #bridaltiktok #bridalfirstlook #firstlook #firstlookwedding #pinkwedding #pinkweddingdress #pinkweddinggown # bridetok # weddingtok _ _ _ _ _ _ Love) - Natalie Cole
"Я не особливо традиційна людина, тому, хоча я розумію, чому люди хочуть вийти заміж у більш традиційному весільному образі, я не думаю, що мені захотілося б носити щось інше. Я порушила норму, попросивши моїх гостей одягнути біле, і день мого весілля був феноменальним - у мене був найкращий день, і мені сподобалася моя сукня", - розповіла вона в есе, яке було опубліковано виданням Insider.
Проте буквально за день ролик став вірусним і багато користувачів соцмережі почали писати образливі повідомлення нареченій у коментарях через її сукні, але зокрема через її колір. Люди писали дівчині, що її сукня потворна, що вони ненавидять її образ, а також порівнювали її вбрання з рулоном туалетного паперу.
"Я була спантеличена коментарями, тому що просто не очікувала, що це стане вірусним. Я не інфлюенсерка і не розумію, чому так багато людей турбуються про те, яку сукню я ношу, або чому вони вважають її такою спірною. Я не хотіла, щоб ці коментарі турбували мене, тому що я люблю свою сукню, і не хотіла, щоб це випробування змінило моє ставлення до неї", - розповіла Каміль.
Переглядаючи коментарі, дівчина помітила, що багато з них були написані під фейковими аккаунтами. Проте терпіти нападки вона не хотіла і вирішила відповісти тролям. Каміль та її подруги зробили скриншоти образливих коментарів, оскільки після її реакції люди почали їх видаляти, а потім записала відео, де разом із подругами зачитала деякі.
@camillelescai Replying to @Sandra Scott hello everyone who called my wedding dress a toilet roll/hideous/ugly. I've decided to show off my amazing bridesmaids dresses :) @Liv :) @Annie @pruelescai wearing @forloveandlemons and @elliatt_collective #weddingtiktok #weddingtok #responsevideo #pinkweddingdress firstlookwedding ♬ original sound - Camille Lescai
@camillelescai That's mrs jiggly puff to you. #weddingtiktok #weddingtok #responsevideo #readingmeancomments #readingmeantweets #pinkweddingdress #pinkweddinggown #bridalreveal #bridalfirstlook #bridalpartyfirstlook #pinkweddinginspo #pinkwedding ♬ original sound - Camille
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