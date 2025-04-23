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Вишиті сукні, туніки і сорочки: український бренд презентував ніжну колекцію
Нова капсула – це вишита трилогія про свободу, памʼять і форму.
Український бренд STIMMA у колаборації з дизайнеркою Наталією Дудкою презентував нову колекцію VOLIA. Вона поєднує сучасність із українськими традиціями через особисту призму культури.
Елементи, що формували культурну впізнаваність, інтегровані тут через форму, матеріал і тонко вивірені акценти. Вишивка у колекції — спокійна і стримана. Вона не привертає уваги навмисно, але додає речам особливого відчуття — як спогад про сімейні свята, літні зустрічі на подвір’ї чи Великодній ранок.
Унікальна синергія дизайну й творчості ожила завдяки співпраці з художником Михайлом Коробковим, який створив серію з трьох емоційних полотен. Ці картини — як душа колекції — прикрасять найбільші магазини бренду по всій країні.
Цього разу бренд обрав натуральні кольори — молочний, пісочний, беж, аби підкреслити м’якість і теплоту жіночої природи.
Ключові позиції колекції — це вишиті сукні, туніки, сорочки, виконані в природних тканинах — льон, бавовна, віскоза.