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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
3
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Вишиті сукні, туніки і сорочки: український бренд презентував ніжну колекцію

Нова капсула – це вишита трилогія про свободу, памʼять і форму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Колекція бренду STIMMA

Колекція бренду STIMMA

Український бренд STIMMA у колаборації з дизайнеркою Наталією Дудкою презентував нову колекцію VOLIA. Вона поєднує сучасність із українськими традиціями через особисту призму культури.

Елементи, що формували культурну впізнаваність, інтегровані тут через форму, матеріал і тонко вивірені акценти. Вишивка у колекції — спокійна і стримана. Вона не привертає уваги навмисно, але додає речам особливого відчуття — як спогад про сімейні свята, літні зустрічі на подвір’ї чи Великодній ранок.

Унікальна синергія дизайну й творчості ожила завдяки співпраці з художником Михайлом Коробковим, який створив серію з трьох емоційних полотен. Ці картини — як душа колекції — прикрасять найбільші магазини бренду по всій країні.

Цього разу бренд обрав натуральні кольори — молочний, пісочний, беж, аби підкреслити м’якість і теплоту жіночої природи.

Ключові позиції колекції — це вишиті сукні, туніки, сорочки, виконані в природних тканинах — льон, бавовна, віскоза.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
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