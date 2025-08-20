- Дата публікації
-
Категорія
Школа стилю
- Час на прочитання
- 7 хв
Вишиванки на щодень і для свята: які бренди обрати та скільки це коштує
Вишиванка вже давно вийшла за межі етнографічного одягу й стала символом сучасної України та національної ідентичності. Її носять перші леді, політики, модниці з усього світу та сучасні українці.
Щороку попит на вишиванки не спадає, а різноманітні бренди пропонують нові та цікаві фасони й стилі. Одні бренди надають перевагу ручній праці й унікальним технікам, надихаються старовинними вишиванками з музеїв та приватних колекцій, а інші — на орієнтовані на сучасні силуети та урбаністичні рішення. Тому сьогодні кожен може знайти свою ідеальну вишиванку, яка відповідатиме смакам і стилю життя.
Саме тому пропонуємо 21 український бренд, які перетворили традиційні сорочки на предмети high fashion. Ця добірка допоможе зорієнтуватися у світі українського етностилю й обрати вишиванку, яка підкреслить індивідуальність і любов до своїх коренів.
1. Vita Kin
Відома завдяки своєму стилю boho-chic, у якому поєднує сучасність і традиції. Вишиванки цього бренду демонструються навіть на Paris Fashion Week, а також виконані у різних техніках.
Вартість: блузки можна придбати від 1000 доларів, а вишиті сукні від 1800 доларів.
Сайт: www.vitakin.com
Instagram: instagram.com/vitakin_originals
2. Foberini
Бренд робить акцент на ручну роботу, традиційні техніки («пухлики», «збиранки», кисті, декоративні шви), натуральні матеріали, екологічність. Кожен продукт бренду — це арт об’єкт, над створенням якого працює ціла команда майстрів. На сайті бренду представлені жіночі, чоловічі і дитячі моделі.
Вартість: блузки можна придбати від 4800 до 16400 тисяч гривень, а сукні від 7 тисяч до 28 тисяч.
Сайт: foberini.com.ua
Instagram: instagram.com/foberini
3. Yuliya Magdych
Візитівкою бренду є складна у виконанні етнічна 3D-вишивка, розроблена на основі візерунків, знайдених у музеях, приватних колекціях та під час дослідницьких подорожей Україною. Дизайнерка Юлія Магдич поєднує у своїх роботах родинні традиції, яскравий особистий стиль і бажання переосмислити естетику українського національного костюму.
Вартість: сорочки можна придбати від 24 до 50 тисяч гривень, сукні ж вартують від 50 тисяч гривень, а вартість новинок та тих, які виконіні у складних техніках, може перевищувати 100 тисяч гривень.
Сайт: ua.yuliyamagdych.com
Instagram: instagram.com/yuliya_magdych
4. EmbroideredGem
Бренд сучасного етнічного одягу з Сумщини. У своїх колекціях вони переосмислюють традиційні елементи вишивки різних регіонів України. EmbroideredGem, окрім традиційної вишивки, пропонує романтичні сукні та блузки з мереживом у техніці рішельє — поєднують народні мотиви з європейськими трендами.
Вартість: сорочки бренду можна придбати за 5-16 тисяч гривень, а сукні за 7-33 тисячі гривень.
Сайт: embroideredgem.com
Instagram: instagram.com/embroidered_gem
5. Ptakha
Бренд створює сучасні вишиванки, які можна носити щодня — на роботу, на прогулянку з друзями, і почуватися при цьому класно і впевнено. Вони пропонують унікальні кольори та фасони.
Вартість: придбати блузки бренду з урахуванням знижок можна від 800 до 3 тисяч гривень. Сукні ж продаються від 1200 до 5000 тисяч гривень.
Сайт: ptaha.in.ua
Instagram: instagram.com/ptaha_in_ua
6. Vilni Liudy
Бренд, що з’явився під час Революції Гідності, у свої роботах використовують етно-символіку (посуд, рослини, тварини), адаптуючи її під сучасний одяг, завдяки чому вони розповідають історії.
Вартість: вишиванки бренду можна придбати за 4000-4700 тисяч гривень, а сукні від 4300-5900 тисяч гривень.
Сайт: vvl.com.ua
Instagram: instagram.com/vishivanku_vilni_ludi
7. Varenyky Fashion
Бренд поєднує етностиль і сучасні світові тренди з віковими традиціями народної вишивки. Орнаменти вишивки вони розробляють в консультації з етнологами, на основі знань про давні обереги, тому кожна вишивка несе сакральне значення.
Вартість: сорочки можна придбати за 14-17 тисяч гривень, а сукні 18-33 тисячі гривень.
Сайт: varenykyfashion.ua
Instagram: instagram.com/varenykyfashion.official
8. Gaptuvalnya
Івано-Франківський бренд, що поєднує автентичність та сучасний стиль, акцент на індивідуальність. Своїми роботами вони оспівують самобутність автентичної української вишивки. На сайті представлена широка лінійка різних виробів в етностилі: блузи, крисетки, жакети, сукні.
Вартість: вишиту блузку можна придбати за 7300-11000 тисяч гривень, а сукні 14000-40000 тисяч гривень.
Сайт: gaptuvalnya.com
Instagram: instagram.com/gaptuvalnya
9. Lelitka
Осучаснений етнічний одяг серед якого широкий асортимент блуз і суконь. Вироби виконані з бісером, а також вишивкою хрестиком і решетилівкою. Особливо оригіний вигляд мають вишиті жилети, які пропонує бренд.
Вартість: жилет можна придбати за 3450 гривень, сорочки за 3200-6800 гривень, а сукні за 5200-6200 гривень.
Instagram: instagram.com/lelitka.ua
10. 2KOLYORY
Бренд пропонує вишиванки для всієї сім’ї: парні, весільні, повсякденні; також аксесуари: намиста, корсети, пояси тощо. Попри великий асортимент, вони намагаються поєднувати світові тренди та українські етнічні мотиви.
Вартість: купити вишиванку можна від 100 до 160 доларів, сукні ж бренд пропонує від 124 до 295 доларів.
Сайт: 2kolyory.com/uk
Instagram: instagram.com/2kolyory_official
11. Merezhka
Бренд пропонує широкий асортимент товарів у етностилі: дитячі, жіночі та чоловічі вишиванки, аксессуари (віночки, сумки, хустки), сукні, а також лінійку для Plus Size. Здобув довіру завдяки вдалому балансу якості та демократичних цін.
Вартість: вишиванку можна придбати за 780-4800 гривень, а вишиту сукню 1200-7500 гривень.
Сайт: merezhka.com
Instagram: instagram.com/merezhka.official
12. MUST HAVE
Це український бренд заснований 2010 року Анною Бец та Анастасією Дзюбою і пропонує багато різних позицій одягу серед який представлена і вишивка. Вишиті сорочки і сукні бренду сучасні, актуальні і підійдуть як для повсякденного життя так і святкової події.
Вартість: вишиті сорочки можна придбати від 4 тисяч гривень, а сукні за 6-7 тисяч гривень.
Сайт: musthave.ua
Instagram: instagram.com/musthaveua
13. Etnodim
Поєднує традиції з міським стилем — сорочки бренду полюбляють носити президент та відомі митці. Вирізняється серед решти незвичністю вишивки та стилів.
Вартість: сорочки коштують 4320-16400 гривень, а сукні 5400-28800 гривень.
Сайт: etnodim.ua
Instagram: instagram.com/etnodim
14. Giorgio & Журавель
Це український бренд одягу, який поєднує сучасну моду, національну символіку та повну відповідальність за кожну створену річ. Вони пропонують різноманітні кольори та візерунки вишитого одягу для жінок, чоловіків і дітей, а також аксесуари та текстиль для дому.
Вартість: вишиванки можна придбати від 1000 гривень до 5700, а сукні від 1700 до 8000 гривень.
Сайт: giorgio.ua
15. Chernikova
Бренд створює дизайнерські предмети гардеробу, працюють на індивідуальне замовлення, а також продають вишиті сукні, сорочки. Речі бренду підійдуть тим, хто хоче створити непростий образ, носити яскраві, наповнені композицією, емоцією та змістом речі.
Вартість: вишиті блузи бренду можна придбати за 5000-9500 гривень, а сукні 6800-15000 гривень.
Сайт: chernikova.ua
Instagram: instagram.com/chernikova_ukraine
16. Zerno
Бренд, який працює з натуральними матеріалами (конопля, бавовна, шовк), а також має екологічний підхід. В асортименті представлені вишиванки, кімоно, футболки та майки.
Вартість: вишиванку у бренду можна придбати від 4500 гривень.
Instagram: instagram.com/zerno.fashion
17. Vala
Пропонують авторські вишивки стильних фасонів та дизайнів. Також поєднують барвисті принти та надсучасні силуети з традиційними матеріалами. У своїх колекціях пропонують елегантні сукні, блузи, вечірні сукні та аксесуари. Кожен виріб виготовлено з використанням складної традиційної техніки вишивки, що передається з покоління в покоління.
Вартість: з урахуванням знижок, вишиванки можна придбати від 6150 до 20000 гривень, а сукні від 21330 до 32000 гривень.
Сайт: vala-fashion.com
Instagram: hinstagram.com/vala_fashion
18. Vyshyta Ukraine
Кожен виріб бренду створюється індивідуально від початку до кінця, що, забезпечує охайне виконання кожного виробу. Також для кожного виробу підбираються якісні матеріали та нитки. Vyshyta пропонують стильні, сучасні моделі, серед яких не лише класичні сорочки і сукні, а й костюми, жилети, спідниці.
Вартість: сучасні вишиванки бренд пропонує від 3500 гривень, сорочки з регіональними мотивами від 4390 гривень, а вартість суконь стартує від 4850 гривень.
Сайт: vyshyta.com/uk
Instagram: instagram.com/vyshyta.ukraine
19. Khrystyna Rachytska
Це бренд, що працює на стику традиції та високої естетики. Кожна вишиванка, яку вони пропонують, створюється вручну. Це речі з характером і глибиною — для тих, хто хоче не просто носити вишиванку, а відчувати в ній сенс.
Вартість: ціна жіночих сорочок стартує від 690 доларів, а суконь від 1270 доларів.
Сайт: khrystynarachytska.com
Instagram: instagram.com/khrystyna_rachytska
20. Gunia Project
Це бренд виняткових речей, створених на основі української культурної спадщини. Кожна колекція починається з етнографічного дослідження. Вони вивчають традиційні техніки, образи та символи, звертаються до музейних архівів, працюють з майстрами, занурюються в історію ремесел.
Вартість: сорочку можна придбати від 5800 до 13500, а сукню за 20200 гривень.
Сайт: guniaproject.com.ua
Instagram: instagram.com/gunia_project
21. MOTYV
Львівський бренд авторських вишиванок працює у стилі сучасного мінімалізму, поєднуючи базові силуети з лаконічною графічною вишивкою. Дизайни вишиванок стильні і сучасні, тому легко будуть поєднуватись з іншими речами. Це вибір для тих, хто хоче носити вишивку щодня.
Вартість: сорочки стартують від 4 тисяч гривпень, а сукні від 7 тияч гривень.
Instagram: instagram.com/motyv_vyshyvanka