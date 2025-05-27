Взуття на літо: Андре Тан назвав трендові моделі, які мають у вас бути

Андре Тан

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МЮЛІ

Відкриті п’яти, витончені форми, шкіра або сатин — мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності. Їх носять і з діловими костюмами, і з романтичними сукнями. Особливо популярні моделі на kitten heels i з мінімалістичним дизайном.

В’ЄТНАМКИ

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Цього літа в’єтнамки — це не лише взуття для пляжу. Шкіряні моделі на пласкій або платформенній підошві — частина міських образів у стилі 90-х. Носити їх варто з лляними штанами, довгими спідницями або денімом.

БАЛЕТКИ

Актуальні моделі — з загостреним носом, на мініпідборах, з ремінцями. Вони гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами. Головне — баланс ніжності та актуальності.

ЛОФЕРИ

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Широка підошва, металева фурнітура, іноді — кольорові варіації. Вони чудово доповнюють як маскулінні, так і фемінні образи. Спробуйте носити їх зі шкарпетками або на босу ногу.

РЕТРОКЕДИ

Кеди з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом чи взагалі без нього. Це повернення до автентичності й функціональності. Носимо з денімом, шортами, сукнями або жакетами оверсайз.