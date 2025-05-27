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- Школа стилю
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Взуття на літо: Андре Тан назвав трендові моделі, які мають у вас бути
Сукні та джинси — це база гардеробу, однак жоден образ не буде повноцінним без пари взуття. Дизайнер Андре Тан назвав п’ять моделей, які влітку 2025 року користуватимуться найбільшою популярністю.
МЮЛІ
Відкриті п’яти, витончені форми, шкіра або сатин — мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності. Їх носять і з діловими костюмами, і з романтичними сукнями. Особливо популярні моделі на kitten heels i з мінімалістичним дизайном.
В’ЄТНАМКИ
Цього літа в’єтнамки — це не лише взуття для пляжу. Шкіряні моделі на пласкій або платформенній підошві — частина міських образів у стилі 90-х. Носити їх варто з лляними штанами, довгими спідницями або денімом.
БАЛЕТКИ
Актуальні моделі — з загостреним носом, на мініпідборах, з ремінцями. Вони гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами. Головне — баланс ніжності та актуальності.
ЛОФЕРИ
Широка підошва, металева фурнітура, іноді — кольорові варіації. Вони чудово доповнюють як маскулінні, так і фемінні образи. Спробуйте носити їх зі шкарпетками або на босу ногу.
РЕТРОКЕДИ
Кеди з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом чи взагалі без нього. Це повернення до автентичності й функціональності. Носимо з денімом, шортами, сукнями або жакетами оверсайз.