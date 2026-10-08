Взуттєві тренди осені 2026: кіттен-гілз, сатин і ще один несподіваний камбек

Топ-7 головних взуттєвих трендів осені 2026 / © Associated Press

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Щоосені мода приносить десятки нових трендів, але шафа не гумова, та й витрачати гроші на взуття, яке вийде з моди за кілька місяців, хочеться далеко не завжди. Тому цього сезону варто звернути увагу не на все поспіль, а на моделі, які легко вписати в уже наявний гардероб, про це розповіло видання PureWow.

Головні взуттєві тенденції осені 2026 балансують між комфортом, елегантністю та ностальгією. Тут є знайомі силуети у новому прочитанні та кілька несподіваних повернень із минулого.

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Туфлі на невисоких підборах або кіттен-гілз

Невисокі тонкі підбори знову на піку популярності. Вони з’являються на човниках, мюлях і слінгбеках, але цього сезону мають значно сучасніший вигляд: загострений носок, мінімалістичний дизайн і цікаві відтінки позбавляють надмірної «правильності».

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Найкращий вигляд кіттен-гілз мають із прямими чи вільними джинсами — контраст робить образ невимушеним. Також спробуйте їх із класичними штанами чи мідіспідницею. А коли стане холодніше, сміливо одягайте тонкі колготки.

Двоколірне взуття

Контрастний носок повертається, і восени 2026 він дуже актуальний. Класичне поєднання бежевого з чорним отримує конкурентів, адже у колекціях з’являються коричневі та бордові, чорно-білі та інші контрастні комбінації.

Це той випадок, коли взуття саме створює акцент, тому решту образу можна залишити максимально стриманою. Двоколірні туфлі чи балетки мають чудовий вигляд із костюмними штанами, однотонною сукнею чи довгою спідницею. Ефект дуже елегантний, але проте зайвих зусиль.

Сатинові туфлі

Сатин остаточно залишає вечірній гардероб і «виходить на вулицю». Туфлі та балетки з блискучої тканини вже стали частиною осінніх колекцій, а дизайнери активно використовують сатин у взутті для 2026 сезону.

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Тепер не потрібно чекати на запрошення на коктейльну вечірку. Найпростіший варіант — сатинові туфлі, джинси та базовий верх. Для вечора підійдуть сатинова пара та спідниця-комбінація. А якщо хочеться складнішого образу, поєднуйте різні фактури, наприклад, блискуче взуття із замшевою спідницею чи шкірою.

М’які мюлі

Мюлі, які нагадують домашні капці, проте мають значно елегантніший вигляд, стають одним із найкомфортніших трендів сезону. Шукайте моделі зі шкіри, замші чи оксамиту, тонкою підошвою та мінімумом деталей.

Головне правило — не стилізувати їх як домашнє взуття. Носіть мюлі з довгою спідницею-олівцем і оверсайз-сорочкою, трикотажною мідісукнею та вовняним пальтом або плісированою спідницею та об’ємним светром. Восени вони легко замінять класичні лофери.

Чоботи на пласкій підошві

Якщо високі підбори красивий лише до певного моменту, коли вам потрібно провести на ногах цілий день, є хороша альтернатива — чоботи на пласкій підошві. Цього сезону це не грубі Chelsea на масивній підошві, а витонченіші моделі — вузькі, лаконічні, з трохи видовженим або квадратним носком і невисоким каблуком.

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Їх легко носити буквально з усім, наприклад, прямими джинсами, плісированими спідницями, сукнями. Єдине, за чим варто стежити, — довжина штанів. Вона має акуратно накривати чобіт або закінчуватися трохи вище нього.

Взуття зі складками

Після кількох років любові до максимально гладкого мінімалізму мода нарешті додає взуттю фактури. Взуття зі складками — це туфлі та босоніжки, матеріал яких м’яко збирається у складки навколо стопи чи носка.

Деталь невелика, проте саме вона робить пару цікавою. Щоб не перевантажити образ, залиште решту речей простими, наприклад, спідниця-комбінація та приталений трикотаж, бермуди та об’ємний жакет. Якщо взуття яскравого кольору, не намагайтеся підбирати до нього сумку чи інші аксесуари тон у тон. Нехай воно залишається головним акцентом.

Туфлі у танцювальному стилі

Мабуть, найнеочікуваніший тренд осені — туфлі у танцювальному стилі: тонка підошва, м’яка шкіра, шнурівка та силует, який щільно облягає стопу. Сучасні версії поєднують елементи класичних оксфордів і танцювального взуття.

Спершу вони можуть здатися дивними, проте саме такі моделі часто стають найцікавішими деталями образу. Носіть їх із джинсами чи довгою спідницею, а трохи вкорочені штани допоможуть повністю продемонструвати взуття. Додайте водолазку та тренч — і отримаєте дуже актуальний осінній образ.

Осінь 2026 доводить, що модне взуття більше не повинно бути незручним або надто екстравагантним. Тож замість того, щоб скуповувати всі тренди сезону, достатньо вибрати одну пару, яка справді вписується у ваш стиль.

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