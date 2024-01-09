Як 2024 року обрати ідеальний пуховик: 5 модних порад від Андре Тана

Більшість зіштовхуються з проблемою пошуку "того самого" ідеального пуховика. Саме тому дизайнер Андре Тан зробив рекомендації, який 2024 року повинен мати вигляд стильний пуховик, та що вже не носять.

Довжина

Найважливіший параметр! Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Спідниця може стирчати з-під пуховика, але елегантніше, коли вона виступає максимум на 5 см.

Тканина

Не обирайте блискучі і водночас тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Такі варіанти матимуть дешевий та несучасний вигляд. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам.

Застібка

Ґудзики, заклепки, блискавка - все добре, але ліпше, щоб їх не було видно. Потайна застібка матиме сучасніший та актуальний вигляд.

Пасок

Забудьте про пуховики з поясом-застібкою. Він може стильно та вдало підкреслювати фігуру, але лише якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною), а пояс не перетискає талію.

Стібка

Горизонтальна широка - найпопулярніший варіант. Ще стібка може бути ромбами, але рівномірними. Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок.

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