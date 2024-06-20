Як елегантно підвернути кофтинку на ґудзиках: секрет від фешнблогерки

Якщо вам треба елегантно підвернути кофтину, то цей лайфгак саме для вас.

Верхній одяг буває різний, інколи з більш щільної тканини ніж ваші штани чи спідниця і не завжди виходить його заправити чи так підкотити, щоб він з часом не прийняв своєї звичної форми.

Фешнблогерка SABRINA SABRA показала на своїй сторінці цікавий метод як акуратно підвернути кофтинку на ґудзиках, щоб ви мали охайний та елегантний вигляд.

Що треба:

Не застібайте три останні ґудзики знизу;

Третій ґудзик знизу застібніть на першу петельку;

А перший ґудзик знизу на третю петельку;

Другий ґудзик застібніть у другу петельку;

Розправте кофтинку.

Готово!

Це метод можна повторити на сорочках та блузах, якщо ви не можете їх заправити, а треба прибрати довжину.

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