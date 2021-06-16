Як і з чим носити білу сукню влітку: 5 модних образів з Instagram

Завдяки простоті і елегантності білого відтінку, образи виходять завжди дуже виграшними.

Про маленьку чорну сукню знають, звичайно ж, всі дівчата, але останнім часом популярною стала його повна протилежність — літня біла сукня. На перший погляд може здатися, що подібне вбрання нуднувате, але насправді фасонів білої романтичної літньої сукні існує неймовірна кількість. До того ж, що носити це вбрання можна абсолютно з будь-якими аксесуарами, поєднувати з кросівками, чорними туфлями і босоніжками. Також ідеальний вигляд вона буде мати на пляжі, побаченні просто на прогулянці.

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