Як і з чим носити квіткові принти влітку: 5 модних образів з Instagram

У нашій добірці ви знайдете кілька цікавих поєднань, які стануть в нагоді вам перед шопінгом.

Квіткові принти дуже жіночні і ошатні, але також їх досить складно вписати до образу. Тому, щоб не бути схожою на квітник, по-перше, зведіть до мінімуму аксесуари, вибирайте їх нейтральних тонів і форм. По-друге, взуття також варто підбирати нюдових відтінків, адже так ваш образ буде зібраним, стильним, але не перевантаженим.

Це саме можна сказати і щодо поєднання в одязі. Тобто під час вибору верху до яскравих штанів зупиніться на однотонній речі. А ось сам квітковий малюнок не повинен бути розміром більшим вашої долоні.

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