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Як і з чим носити жовтий колір влітку: 5 модних образів з Instagram

Дата публікації
Перегляди
14к
Як і з чим носити жовтий колір влітку: 5 модних образів з Instagram

Getty Images

Легка жовта сукня або жакет стане ідеальним літнім образом і для прогулянки, і для робочих буднів.

Багато дівчат часто не додають до свого гардеробу жовті відтінки, але дуже даремно. Цей колір яскравий, теплий, добре поєднується з багатьма відтінками, наприклад, з блакитним, чорним і білим, а також підійде під будь-який кольоротип. Також мають стильний вигляд з речами жовтого кольору прикраси золотого відтінку, плетені сумки, еспадрильї.

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Коллекция Burberry прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Burberry прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Valentino прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
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