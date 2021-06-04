Як і з чим носити жовтий колір влітку: 5 модних образів з Instagram

Легка жовта сукня або жакет стане ідеальним літнім образом і для прогулянки, і для робочих буднів.

Багато дівчат часто не додають до свого гардеробу жовті відтінки, але дуже даремно. Цей колір яскравий, теплий, добре поєднується з багатьма відтінками, наприклад, з блакитним, чорним і білим, а також підійде під будь-який кольоротип. Також мають стильний вигляд з речами жовтого кольору прикраси золотого відтінку, плетені сумки, еспадрильї.

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