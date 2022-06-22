Як купити бюстгальтер без примірювання: бренд brabrabra навчить визначати індекс комфортної посадки

Якщо ви не купуєте білизну онлайн через побоювання не вгадати з розміром та формою без примірювання, спробуйте скористатися методикою українського бренду білизни brabrabra.

Навіть із примірюванням 78% жінок все життя носять незручний бра. Зазвичай під час вибору бра жінки припускаються однакових помилок. Ось десять найпоширеніших:

пояс бра перетискає та впивається;

пояс бра занадто вільний;

ефект моногрудей, коли груди занадто щільно притискаються одна до одної - це може призводити до натирання та розтягування грудей;

ефект подвоєних грудей, коли замалі чашки впиваються в груди та випирають із бра - це буде дуже помітно під одягом;

груди нещільно прилягають до чашки;

чашки підстрибують під час піднімання рук;

каркаси впиваються в груди;

утворюються складки в зоні пахв;

центральна деталь не прилягає;

бретелі врізаються в шкіру.

Але зараз все має змінитися. Бренд brabrabra винайшов методику, яка допоможе жінкам навчитися працювати з особливостями своїх грудей та різних моделей бра. 5 років тому вони створили першу версію свого авторського методу - визначення індексу комфортної посадки - та протестували його разом із понад 50 000 жінок. Завдяки співпраці з тестувальницями та беручи до уваги їхні зауваження, представниками бренду вдалося максимально вдосконалити методику.

Представники бренду зазначають:

Коли почалася війна, певно, жодна жінка вдягла у довгу дорогу чи бомбосховище отой "ну трішки замалий, але такий гарний" бюстгальтер. Ні, ми всі хапали найзручніший, найулюбленіший варіант. Починаючи з березня ми отримали надзвичайно багато вдячних повідомлень від жінок, для яких цим обраним бюстгальтером став саме&. І ми дійсно раді, що завдяки нам, нашому професійному підбору жінкам було хоч трошки легше у цей час

У кожній студії бренду або ж з консультантом онлайн зараз можна визначити свій правильний розмір та модель бра, а головне - навчитися робити це самостійно. Більше 200 професійних брафітерок щодня чекають на жінок, готових відкрити для себе світ правильної білизни.

Але що робити, коли наразі немає можливості прийти до студії, а придбати бюстгалтер необхідно? Вихід є. На сайті бренду brabrabra можна зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж пройти спрощену процедуру підбору самостійно у спеціальному чатботі бренду. Представники бренду зазначають, що навесні цього року попит на брафітинг серед клієнток значно зріс.

Авторська схема підбору бренду складається із кількох етапів:

зробити стандартні заміри по грудях та під ними;

врахувати форму, розташування та ширину основи грудей.

Ці дані дадуть змогу брафітеркам бренду визначити персональний “індекс комфортної посадки” (ІКП) клієнта - розмір бра та набір найоптимальніших посадок.

Всього таких індексів у схемі бренду аж 64 і кожен містить від 2 до 16 форм бра. Процедура визначення ІКП триває близько 20 хвилин, після чого клієнтка отримує персональні рекомендації щодо свого основного та “сестринських” розмірів бра, оптимальних посадок і форм, навіть матеріалів бра. У brabrabra запевняють, що завдяки їхній авторській запатентованій методиці кожна жінка точно зможе знайти свій ідеальний бюстгальтер.

Тож не варто відмовляти собі у комфорті.