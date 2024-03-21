Як мати стильний вигляд у віці 50+: демонструють три яскраві блогерки

Почуття стилю не зникає з віком, а навпаки, як і гарне вино, згодом лише поліпшується.
Існує стереотип, що жінці, коли вона досягає якогось віку, потрібно якось по-особливому одягатися: прикривати руки, одягати особливі кольори та відмовитися від так званого "молодіжного" стилю. Однак це зовсім не так, адже кожна і в будь-якому віці може носити, що вона хоче, як і куди.
Старіння — річ неминуча, але не варто робити з себе "стареньку". Як мати елегантний, сексуальний і стильний вигляд в 50+ знають ці три жінки.
Луїза Сільвер
Анна Бородіна
Грес Ганем
Читайте також:
- Як одягатися стильно у будь-якому віці: польськп фешнблогерка показала аутфіти для жінок на щодень
- Бореться з ейджизмом: 60-річна фітнестренерка показала, що вік не перешкода для мінівбрань
- Чубчик-шторка чи ботокс: як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски