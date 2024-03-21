Як мати стильний вигляд у віці 50+: демонструють три яскраві блогерки

Почуття стилю не зникає з віком, а навпаки, як і гарне вино, згодом лише поліпшується.

Існує стереотип, що жінці, коли вона досягає якогось віку, потрібно якось по-особливому одягатися: прикривати руки, одягати особливі кольори та відмовитися від так званого "молодіжного" стилю. Однак це зовсім не так, адже кожна і в будь-якому віці може носити, що вона хоче, як і куди.

Старіння — річ неминуча, але не варто робити з себе "стареньку". Як мати елегантний, сексуальний і стильний вигляд в 50+ знають ці три жінки.

Луїза Сільвер

Анна Бородіна

Грес Ганем

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