Як не потрібно одягатися влітку: модні поради від Андре Тана

Дизайнер розповів прихильницям, на які речі звернути увагу влітку, а які відправити на заслужений відпочинок.

Літо — час, коли хочеться одягнути легкі тканини і максимально відкрите взуття, але іноді такі експерименти мають недоречний вигляд, особливо в офісі. Щоб не потрапити в казусну ситуацію, пропонуємо скористатися новими порадами від дизайнера Андре Тана.

Одягаємося недоречно

Якщо взимку всі приблизно розуміють, який одяг на роботі буде доречним, то влітку ситуація змінюється кардинально. Хтось віддає перевагу пляжним варіантам (короткі рвані шорти і футболки сюди ж), а хтось пускає в хід топи з відкритими плечима і широкі спідниці. Не забувайте про дрескод навіть коли ви відчуваєте себе плавленим сирком!

Instagram Андре Тана

Носимо одяг, яки просвічується на яскравому сонці

Влітку нікуди без тонких натуральних тканин, підступність яких не варто недооцінювати. Так, речі, які нам за одного світла можуть здатися напівпрозорими, на сонці можуть оголити все, що під ними. Завжди перевіряйте, яки вигляд має ваша спідниця або сукня, вставши в ній перед вікном з сонячної сторони.

Instagram Андре Тана

Носимо занадто вузьке

Вузький одяг влітку — жахливе непорозуміння. У ній же просто дуже жарко! Залишаючи тіло без дистанції з одягом, ви позбавляєте його нормального теплообміну і тільки сприяєте перегріву. Бандажні сукні, обтислі спідниці і всі інші приталені речі відправте на заслужений відпочинок. У моді — вільні силуети і оверсайз!

Instagram Андре Тана

Носимо джинси зі щільного деніму

Часто буває так, що одну і ту ж пару ми носимо і взимку, і влітку. У ваших улюблених темно-синіх джинсах зі щільного деніму влітку можна просто зваритися. Плюс вигляд в образі вони мають "важкий"! Підберіть на заміну щільним джинсам штани з льону або просторі кюлоти.

Instagram Андре Тана

Підбираємо неправильні аксесуари

Тут я маю на увазі сумки з ручкою у формі ланцюга, а також вже улюблені вами масивні персні і намиста — вони сильно нагріваються на сонці і носити їх стає просто нестерпно. Прибережіть до осені! Пропоную замінити на натуральні метали, нитку перлів або хендмейд прикраси.

Instagram Андре Тана

Помиляємося із взуттям і недооцінюємо важливість педикюру

До підбору взуття влітку потрібно ставитися ретельно, інакше все літо будете обклеювати ноги пластирами. Вам не повинно бути в ній спекотно, однак офісний дрескод не вітає ваші улюблені в'єтнамки. Ідеальним варіантом взуття для робочих буднів влітку стануть лофери або туфлі на kitten heel. Пам'ятайте, що педикюр влітку необхідно робити частіше: агресивне зовнішнє середовище і доглянута шкіра ніг практично несумісні.

Instagram Андре Тана

Читайте також: Яке взуття вибрати цього літа: модні поради від Андре Тана

Катя Осадча та Андре Тан презентували спільну колекцію (8 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання