Як носити довгу джинсову спідницю цієї осені: 5 стильних ідей

Пропонуємо вам трохи надихнутись вуличним стилем та образами модників з різних країн.

Джинсова спідниця — одна з наймодніших речей осені, яка почала активно мелькати на трендсеттерах ще минулого сезону. Однак загальну любов ця річ отримала на початку двохтисячних років, а з відродженням стилю Y2K, довга спідниця знову заполонила магазини і залишається фаворитом як серед представників вуличного стилю, так і серед дизайнерів.

Така спідниця абсолютно універсальна річ, яка прослужить вам тривалий час і буде актуальною у будь-який із сезонів. Якщо ви в пошуках нових поєднань та цікавих ідей, з чим одягти подібну річ, пропонуємо подивитися, як це роблять стритстайлери у різних країнах.

З сорочкою

Це класичне поєднання та підійде для такого образу будь-яка оверсайз сорочка з вашої шафи. Просто заправте сорочку у спідницю, трохи підкачайте рукави та завершіть образ стильними аксесуарами.

Фото: Getty Images

З кроптопом

Поки на вулиці ще не так холодно, сміливо носіть таку спідницю з укороченими топами. Це буде сучасно та цікаво.

Фото: Getty Images

Денім з денімом

Колись це було моветоном, але мода змінилася і носити денім з денімом не лише можна, а й потрібно. Заправте сорочку у спідницю або зав'яжіть на талії, як лондонська модниця Ешлі Робертс.

Фото: Getty Images

З подовженою курткою

Коли погода буде вже не такою прихильною, не поспішайте ховати спідницю на далеку полицю шафи — просто накиньте на плечі оверсайз бомбер або подовжену куртку.

Фото: Getty Images

Зі светром

Також з такою спідницею чудово поєднуються в'язані светри та джемпери. Такі речі можна заправити, носити на випуск або з поясом на талії.

Фото: Getty Images

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