Як носити довгу джинсову спідницю цієї осені: 5 стильних ідей

Пропонуємо вам трохи надихнутись вуличним стилем та образами модників з різних країн.
Джинсова спідниця — одна з наймодніших речей осені, яка почала активно мелькати на трендсеттерах ще минулого сезону. Однак загальну любов ця річ отримала на початку двохтисячних років, а з відродженням стилю Y2K, довга спідниця знову заполонила магазини і залишається фаворитом як серед представників вуличного стилю, так і серед дизайнерів.
Така спідниця абсолютно універсальна річ, яка прослужить вам тривалий час і буде актуальною у будь-який із сезонів. Якщо ви в пошуках нових поєднань та цікавих ідей, з чим одягти подібну річ, пропонуємо подивитися, як це роблять стритстайлери у різних країнах.
З сорочкою
Це класичне поєднання та підійде для такого образу будь-яка оверсайз сорочка з вашої шафи. Просто заправте сорочку у спідницю, трохи підкачайте рукави та завершіть образ стильними аксесуарами.
З кроптопом
Поки на вулиці ще не так холодно, сміливо носіть таку спідницю з укороченими топами. Це буде сучасно та цікаво.
Денім з денімом
Колись це було моветоном, але мода змінилася і носити денім з денімом не лише можна, а й потрібно. Заправте сорочку у спідницю або зав'яжіть на талії, як лондонська модниця Ешлі Робертс.
З подовженою курткою
Коли погода буде вже не такою прихильною, не поспішайте ховати спідницю на далеку полицю шафи — просто накиньте на плечі оверсайз бомбер або подовжену куртку.
Зі светром
Також з такою спідницею чудово поєднуються в'язані светри та джемпери. Такі речі можна заправити, носити на випуск або з поясом на талії.
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