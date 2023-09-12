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Як носити джинси скінні в 2023 році, щоб мати стильний вигляд

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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Як носити джинси скінні в 2023 році, щоб мати стильний вигляд

Джинси скінні з подовженим жакетом / Фото: Getty Images

Якщо ви хочете знову одягнути свої улюблені вузькі джинси, але не знаєте з чим — ці поради можуть вам стати в нагоді і надихнути пройтися магазинами.

Джинси скінні вже давно канули в Лету і стилісти, і багато модників рекомендують замінити вузькі штани на широкі, прямі або кльош. Але якщо ж у вас у шафі є кілька якісних пар, які ви просто обожнюєте і не можете з ними розлучитися, то все ж таки слід дотримуватися простого правила, щоб мати у них сучасний і стильний вигляд у 2023 році.

Тому не носіть зі скінні обтислі куртки, футболки або жакети. Найкраще з подібними джинсами одягнути оверсайз. Гарний вигляд лук матиме, якщо верхня річ буде нижче сідниць.

Що стосується взуття, то скінні гарно поєднаються з високими підборами, яскравими туфлями, лоферами і навіть масивними платформами. Якщо у вас є ковбойські чоботи, то сміливо носіть їх із цими джинсами.

Джинси скінні з подовженим жакетом / © Getty Images
Джинси скінні з подовженим жакетом / Фото: Getty Images
Джинси скінні з платформами / © Getty Images
Джинси скінні з платформами / Фото: Getty Images
Джинси скінні з укороченим пальто / © Getty Images
Джинси скінні з укороченим пальто / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
214
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