Як носити хустку восени: 5 простих та стильних прикладів

Завдяки цьому простому аксесуару ваш образ матиме цікавіший та яскравіший вигляд.
Осінь – чудова пора року, адже прохолода дозволяє носити теплі та м'які светри й шарфи, але також серед невід'ємних осінніх аксесуарів, які люблять багато жінок, – яскраві хустки.
Шовкова хустка чудово підійде для будь-якої погоди і не займе багато місця в сумці, тому можна сміливо сказати, що це універсальна та практична річ, яка не вийде з моди та ще й прослужить дуже довго. У прохолодну погоду вона захистить вашу шию від вітру, а також стане окрасою будь-якого образу. Якщо у вас є такий аксесуар, але ви не придумали, як його носити, нижче ми зібрали кілька прикладів від модниць.
Зав'яжіть на волосся
Це простий спосіб надати образу цікавішого та свіжішого вигляду. Просто заплетіть шарф у кіску або зав'яжіть ним хвіст.
Зав'яжіть на сумку
Прив'яжіть шовковий шарф до ручки або ремінця сумки – це один із способів зробити яскравий акцент в образі.
Носіть як бандану
Якщо ви поки що не готові носити шапку, але холодний осінній вітер все ж таки приносить дискомфорт — такий варіант носіння хустки вам чудово підійде.
Поєднуйте зі светром
Просто зав'яжіть невелику хустку на шию. У поєднанні з однотонним светром такий ваш образ буде дуже осіннійм та елегантним.
Носіть класично
Коли на вулиці все ж таки прохолодно, а ваша хустка досить щільна, то носити її просто зав'язавши спереду — чудовий спосіб зігрітися і не зіпсувати зачіску.
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