Як носити літні речі з осінніми: польська модна блогерка показала майстерклас

Якщо ви не хочете розлучатися з улюбленими літніми речами і поки не ховаєте їх до далеких шухляд, то, можливо, ці ідеї будуть вам у пригоді.

Польська фешнблогерка, 60-річна Дорота Свентонівська, більш відома в Instagram і TikTok під псевдонімом Szafiarka Dorka, показала фолловерам у соцмережах, як поєднувати свій літній одяг з осіннім.

Завдяки цим порадам ви зможете носити улюблені речі трохи довше і створити за допомогою них прекрасні образи.

"Зараз я покажу вам кілька вбрань з використанням літніх речей в осінніх стилях", – каже у відео Дорота.

Загалом вона продемонструвала вісім вбрань, у яких зміксувала штани, бермуди, спідниці, футболки та куртки. Щодо взуття, то Дорота продемонструвала, як з таким одягом носити чоботи і навіть сабо.

Раніше вона розповідала, як стилізувати жакет.

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