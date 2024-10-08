Як носити літні речі з осінніми: польська модна блогерка показала майстерклас

Якщо ви не хочете розлучатися з улюбленими літніми речами і поки не ховаєте їх до далеких шухляд, то, можливо, ці ідеї будуть вам у пригоді.
Польська фешнблогерка, 60-річна Дорота Свентонівська, більш відома в Instagram і TikTok під псевдонімом Szafiarka Dorka, показала фолловерам у соцмережах, як поєднувати свій літній одяг з осіннім.
Завдяки цим порадам ви зможете носити улюблені речі трохи довше і створити за допомогою них прекрасні образи.
"Зараз я покажу вам кілька вбрань з використанням літніх речей в осінніх стилях", – каже у відео Дорота.
Загалом вона продемонструвала вісім вбрань, у яких зміксувала штани, бермуди, спідниці, футболки та куртки. Щодо взуття, то Дорота продемонструвала, як з таким одягом носити чоботи і навіть сабо.
Раніше вона розповідала, як стилізувати жакет.
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