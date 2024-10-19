Як носити шкіряну спідницю, якщо вам 60+: модний урок від польської блогерки

Вона показала, як одягнути спідницю-олівець і не бути схожою на офісну працівницю.

Польська фешнблогерка, Дорота Свентонівська, більш відома в Instagram і TikTok під псевдонімом Szafiarka Dorka, показала фолловерам у соцмережах, як носити шкіряну спідницю-олівець цієї осені.

"У вашій шафі є спідниця-олівець. Вона вам подобається? Ви хочете піти в ній? Зараз я покажу вам, з чим поєднувати таку спідницю-олівець, щоб було дуже модно, сучасно, актуально", — каже жінка.

Отже, що вам потрібно для створення луку:

Високі гостроносі чоботи в стилі kitkitten heels на низьких підборах коричнево-бордового кольору.

Глянсова шкіра знову в моді. Не блузка, а об'ємна футболка з бордово-коричневим простим, мінімалістичним написом.

Куртка-парка в стилі 1980-х років, злегка звужена, з кишенями та високим коміром-стійкою.

Кепка із леопардовим принтом.

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