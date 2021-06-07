Як носити жакет цього літа: 5 модних образів з Instagram

Тепер мода стала вільнішою і можна не боятися незвичайних поєднань. Тому сміливо додавайте жакет до свого повсякденного гардеробу.

Головною зіркою цього року став оверсайз жакет. Раніше ця річ постійно з'являлася в модних колекціях, але традиційно вважалася атрибутом ділового стилю. 2021 рік перевернув все шкереберть і тепер жакети можна сміливо носити з усім, що побажаєте, наприклад, поєднувати з велосипедками, джинсами, шовковими базовими сукнями в білизняному стилі, кросівками і босоніжками.

Також не бійтеся кольорів і розміру не зі свого плеча, адже якщо подивитися на головних модниць, то вони надають перевагу жакетам на один, а то й два розміри більшим. Головне, щоб образ мав лаконічний і цілісний вигляд.

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