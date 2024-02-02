Як одягатися стильно у будь-якому віці: польська фешнблогерка показала аутфіти для жінок на щодень

Ці уроки стилю підійдуть жінкам будь-якого віку.
Польська блогерка Szafiarka Dorka, яка має понад 100 тисяч фоловерів, показує у своєму профілі Instagram і TikTok, що мода не знає віку і що від неї потрібно отримувати задоволення і насамперед подобатися собі самій.
У своїх відео жінка показує, як зробити образи цікавішими і ділиться своїми роздумами про одяг, моду та аксесуари — для людей незалежно від віку та переконань.
У своїх нових відео вона показала, як скласти красивий, елегантний та сучасний образ, який ви зможете носити в офіс, на прогулянці та побаченні.
Поєднуйте сірий кардиган та вільні штани. Трохи змінивши аксесуари та одягнувши іншу футболку, ви отримаєте кілька вдалих образів.
Яскраво-червоний відтінок — один із трендів, який з нами буде і цього сезону, тому варто придбати щось у цьому кольорі. Блогерка пропонує носити легку блузу цього відтінку із чорними штанами.
Спробуйте поєднувати спортивні речі з повсякденними. Це дозволить створити невимушений і елегантний лук, який матиме точно не нудний вигляд.
Не бійтеся носити принти та пробувати різні поєднання.
Пробуйте носити об'ємні шуби – вони знову набирають популярності. Блогерка показала, що такий верхній одяг можна носити з підборами та кросівками.
Читайте також:
- Кепки, ремені та сумки через плече: 5 наймодніших аксесуарів 2024 року
- Гості з минулого: 3 речі, які будуть у моді у 2024 року
- Тонкі ланцюжки, штучне хутро та шапки з напуском: 6 речей, які вийдуть з моди 2024 року