Як одягатися стильно у будь-якому віці: польська фешнблогерка показала аутфіти для жінок на щодень

Польська блогерка Szafiarka Dorka, яка має понад 100 тисяч фоловерів, показує у своєму профілі Instagram і TikTok, що мода не знає віку і що від неї потрібно отримувати задоволення і насамперед подобатися собі самій.

У своїх відео жінка показує, як зробити образи цікавішими і ділиться своїми роздумами про одяг, моду та аксесуари — для людей незалежно від віку та переконань.

У своїх нових відео вона показала, як скласти красивий, елегантний та сучасний образ, який ви зможете носити в офіс, на прогулянці та побаченні.

Поєднуйте сірий кардиган та вільні штани. Трохи змінивши аксесуари та одягнувши іншу футболку, ви отримаєте кілька вдалих образів.

Яскраво-червоний відтінок — один із трендів, який з нами буде і цього сезону, тому варто придбати щось у цьому кольорі. Блогерка пропонує носити легку блузу цього відтінку із чорними штанами.

Спробуйте поєднувати спортивні речі з повсякденними. Це дозволить створити невимушений і елегантний лук, який матиме точно не нудний вигляд.

Не бійтеся носити принти та пробувати різні поєднання.

Пробуйте носити об'ємні шуби – вони знову набирають популярності. Блогерка показала, що такий верхній одяг можна носити з підборами та кросівками.

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