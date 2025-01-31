Як одягатися відповідно до свого типу фігури: корисні поради та підказки

Одяг для жінок — це не лише спосіб самовираження, але й інструмент, який здатен підкреслити нашу природну красу. Втім, щоб правильно вибрати одяг, важливо враховувати особливості фігури.

Пошук власного стилю, який буде гармоніювати з вашими формами, вимагає часу, але це не повинно бути складним завданням. Мода має приносити задоволення та хоча є певні "правила" щодо того, як одягатися відповідно до типу фігури, вони слугують лише як орієнтири. Видання WomanAndHome розповіло, як одягатися під ваш тип фігури, щоб ви могли впевнено вибирати одяг, який пасує саме вам.

Розуміння свого типу фігури

Якщо ви колись замислювались, який тип фігури у вас, не варто спиратись тільки на популярні назви, такі як "яблуко", "груша", "пісочний годинник". Це лише частина великої картини. Насправді виділяють п’ять основних типів фігур: яблуко, полуниця, прямокутник, пісочний годинник та груша. Розглянемо їх детальніше, щоб допомогти вам обрати ідеальні варіанти одягу, які підходять саме вам.

Як визначити свій тип фігури

Щоб точно зрозуміти, до якого типу фігури належить ваше тіло, вам знадобиться кілька точних вимірів. Виміряйте власні плечі, бюст, талію та стегна — використовуйте сантиметрову стрічку. Потім порівняйте ці розміри, щоб отримати уявлення про свій тип фігури. Наприклад, для типу "яблуко" розміри плечей, бюста та талії схожі, а для "груші" — ваші стегна ширші за плечі та бюст. Для того, щоб точно зрозуміти, який у вас тип фігури, можна звернутись до професійного стиліста, але навіть самостійно ви зможете зорієнтуватись, враховуючи особливості власного тіла.

Грушоподібний тип фігури

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Ваші стегна ширші за плечі та бюст і ви легко набираєте вагу у нижній частині тіла? Це характерно для грушоподібного типу фігури. Уникайте об'ємних речей на нижній половині тіла, таких як плісовані спідниці чи білі джинси, оскільки вони роблять акцент на стегнах. Натомість зосередьте увагу на верхній частині тіла: вибирайте яскраві кольори, цікаві принти та деталі, такі як рюші, щоб привернути погляд до плечей та декольте. Також чудово підійдуть топи з відкритими плечима або вирізом типу бардо.

Основні речі гардероба:

Пошитий піджак

Сукні та топи з декольте бардо

Джинси Bootcut (кльош)

Сукня А-силуету

Яблукоподібний тип фігури

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Якщо ваші плечі, бюст і стегна мають схожі розміри, а вага зосереджена на верхній частині тіла, ви маєте яблукоподібну фігуру. Для цього типу важливо зосередити увагу на ногах і уникати зайвої тканини у зоні живота. Топи з V-подібним вирізом або кардигани-водоспад створюють ілюзію довшого торса. Вибирайте вузькі джинси чи штани з візерунками, щоб підкреслити ноги та відвернути увагу від живота.

Основні речі гардероба:

Топ з V-подібним вирізом

Сукня лінії ампір

Вузькі джинси

Кардиган-водоспад

Пісочний годинник

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Якщо у вас чітко виражена талія та приблизно однакові розміри стегон, бюста та плечей, то ваша фігура — це "пісочний годинник". Для цього типу важливо підкреслити талію, тому слід уникати занадто безформного одягу. Сукні на затин або комбінезони з широкими холошами створять чудовий силует, який підкреслить вашу природну пропорцію.

Основні речі гардероба:

Укорочений жакет

Комбінезон із широкими холошами

Сукня на затин

Прямі штани

Прямокутний тип фігури

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Якщо ваші плечі, бюст і стегна мають схожі розміри, а талія чітко не виражена, то ви маєте прямокутну фігуру. Для цього типу рекомендується додавати деталі, які створять ілюзію вигинів, наприклад, об'ємні рукави чи принти. Вибирайте одяг з текстурованими елементами, такими як смужки чи трикотаж. Прямокутним фігурам добре підходять прості джинси з високою талією та спідниці косого крою.

Основні речі гардероба:

Прямі джинси

Блуза з воланами

Спідниця косого крою

Сукня кльош

Полуничний тип фігури

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Якщо у вас вузькі стегна та стрункі ноги, а верхня частина тіла ширша, ви маєте полуничний тип фігури. Для такого типу фігури краще вибирати верхній одяг, який привертає увагу до нижньої частини тіла та підкреслює ваші ніжки. Топи з круглим вирізом або V-подібними деталями зберігають пропорції та створюють гармонію.

Основні речі гардероба:

Широкі штани

Топ з круглим вирізом

Білі джинси

Сукня з V-подібним вирізом

Кожен тип фігури унікальний і мода дозволяє підкреслити ваші найкращі риси. Пам'ятайте, що одяг повинен допомагати вам почуватися впевнено та комфортно. Експериментуйте з різними стилями, не бійтеся поєднувати кольори та форми, які підкреслюють вашу природну красу. Мода — це інструмент для самовираження, тож важливо обирати те, що вам пасує та що приносить радість.

Ми також писали про те, як підібрати джинси під тип вашої фігури.

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