Як одягнутися в офіс восени: 5 нестандартних ідей

Фрілансери можуть дозволити собі працювати вдома хоч у піжамі та й деякі офісні працівники теж. Але, якщо до вашого дрескоду все одно не входить можливість прийти на роботу в тому, в чому ви зазвичай спите, не варто засмучуватися. Є безліч варіантів мати вигляд в межах встановлених правил, але водночас почуватися стильно і комфортно.

Розповідаємо, як одягнутися до офісу восени, і не загнати себе у зневіру від погоди за вікном і від сірих вбрань.

Класичний костюм

Штанний костюм — це база, яка має чудовий вигляд як в дуеті, так і сольно з будь-якими іншими речами, починаючи від джинсів, і, закінчуючи оверсайз футболкою. Доповнять костюм лофери і сумка в тон, а боді додасть контрасту.

Футболка + штани

Якщо у сукні вже холодно або дрескод не дозволяє коротку довжину, вихід є. Не потрібно залишати сукню тільки для виходів у світ з подругами, скомбінуйте її зі штанами і жакетом. Такий прийом може здатися трішки незвичним, але варто лише трохи уявити себе стилістом і дозволити подібні поєднання.

Трикотаж

Цього сезону трикотажні речі не просто серед головних трендів. Багато брендів по-новому дивляться на добре знайомі всім матеріали і показують нам їх у новому прочитанні. Трикотажні сукні, спідниці і топи, кардигани — обов'язкові атрибути цієї осені і в офісі, і в повсякденності.

Сорочка з принтом

Всього лише один незвичайний елемент в образі — сорочка, але настрій одразу кардинально змінюється. Щоб урізноманітнити свій звичний гардероб в офіс на кожен день, досить придбати нестандартні сорочки — з незвичайним кроєм або принтом. Врівноважити образ можна класичним блейзером і джинсами.

Укорочений жакет

Іноді тренди бувають дуже полярні, але так навіть цікавіше. Наприклад, нинішнього сезону актуальні як оверсайз жакети з об'ємними плечима, так і укорочені моделі. Останні особливо гарний мають вигляд зі штанами або джинсами з високою талією.

Читайте також: Монограми і яскраві кольори: які колготки обрати на осінь 2021

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання