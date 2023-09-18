Як переробити старі речі: 5 ідей від української блогерки

Якщо у вас є стара вечірня сукня, кофтина або бабусина блуза, які припадають пилом у шафі, займають місце і ви не знаєте, що з ними зробити — подаруйте цим речам друге життя.
Як зробити щось подібне, на своїй сторінці в TikTok показала українська блогерка та дизайнерка Аліна Гніденко. Дівчина займається апсайклінгом, тобто перешиває не актуальні, старі та великі речі, роблячи їх таким чином стильними та сучасними.
Ми зібрали п'ять цікавих робіт Аліни, які справді приголомшують.
@alina.gnidenko
Такий образ вийшов, ай♬ Чуєш — Volodymyr Dantes
@alina.gnidenko
Ось і нове перевтілення♬ Направляй мене — Dmytro Monatik
@alina.gnidenko
А так можна було?)♬ GIMME MORE X SEXYBACK BY ALTÉGO — ALTÉGO
@alina.gnidenko
Ну який же він♬ Outside Speed Up — ami
@alina.gnidenko OMG #metgala #design #sewing #upcycling ♬ Bounce When She Walk — Ohboyprince
Однак, окрім переробок, у дівчини є ще одна пристрасть — косплеї — вона створює образи героїв кіно, серіалів, ігор і мультфільмів.
@alina.gnidenko Flora♂️ #winxedit #winxclub ♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] — Billie Eilish
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