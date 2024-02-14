Як підібрати джинси для будь-якого віку та фігури: 8 ідеальних варіантів

Знайти свої ідеальні джинси складно, але, щойно ви це зробите, ваш стиль заграє новими фарбами.

Різноманітність джинсів, пропонованих на ринку, останніми роками різко зросла, і щойно ви знайдете відповідний вам тип, вам відкриється величезна кількість нових ефектних комбінацій образів і стилів.

Для любителів деніму всіх розмірів та віку Woman&home зібрав найкращі рекомендації стилістів щодо підбору ідеальної пари джинсів.

Джинси та вік

Джинси слід вибирати у відповідність до фігури та стилю, а не думати водночас про свій вік. Ви матимете шикарний вигляд у джинсах, незалежно від нього.

Жодних вікових обмежень у виборі джинсів немає і бути не може. Модель, і в цьому стилісти одноголосні, варто підбирати, керуючись лише особливостями фігури.

Тепер, коли ми визначилися з віковими рамками, вірніше, з їхньою відсутністю, перейдемо до того, що справді важливо – до підбирання джинсів під фігуру та стиль.

Джинси середнього посадження

Джинси Bootcut / Фото: Credits

Найкраще така модель підходить для фігури «пісковий годинник» та «груша».

Найуніверсальніші моделі джинсів, як правило, злегка розкльошені. Вони обтікають силует, врівноважують вигини та полегшують вибір взуття.

Джинси Bootcut з талією із середньою посадкою розташовуються посередині між стегнами та пупком. Вони матимуть чудовий вигляд із жакетами та блейзерами, а також з об'ємними светрами та просторими футболками.

Класичні джинси

Найкраще підходить для створення універсального вбрання. Найкращими джинсами з прямими штанинами повинні бути оригінальні моделі 501 від Levi`s, які вперше були випущені ще 1873 року, і відтоді залишаються взірцем пікового стилю. Прямі штанини, особливо у поєднанні з високою талією, мають дуже компліментарний вигляд на будь-якій фігурі. Вони не так щільно облягають ноги, як джинси-скіні, але водночас мають тонку структуру, а це означає, що вони добре підходять для більшості випадків від випадкових прогулянок на вихідних до вечірніх напоїв з друзями. Пам'ятайте, що чим темніший колір ваших джинсів, тим елегантніший вигляд вони матимуть.

Класичний денім не містить еластану, це означає, що жорстка тканина створить структурований контур живота і сідниць, забезпечуючи додатковий підйом та підтримку, що моделює форму.

Ці універсальні джинси можна носити із простою футболкою та приталеним піджаком.

Вузькі джинси з високим посадженням

Якщо ви вибираєте між джинсами-скіні та прямими джинсами, то ця пара – чудовий компроміс. Вони облягають верхню частину тіла, але стають тоншими в зоні литок, створюючи елегантніший вигляд і ідеально підходять для ідей повсякденного вбрання.

Вузькі джинси просто необхідні, тому що цей стиль підходить більшості жінок, і їх можна носити в різних поєднаннях цілий рік. Взимку надягайте з ними чоботи по коліно, а влітку балетки або лофери.

Як підібрати джинси / Фото: Credits

Вибирати під них топи з довшим силуетом. Поєднуйте їх з тонким светром або футболкою з тренчем або довшим піджаком, щоб створити шикарний образ. Для повсякденного образу відмінно підійде сорочка оверсайз з лоферами, як варіант літнього вбрання.

Якщо ви хочете продемонструвати свої форми, вибирайте приталені топи або вільний трикотаж, який можна наполовину заправити в талії, і спробуйте додати один з дорогих дизайнерських ременів, щоб створити ефектний акцент.

Широкі джинси з високою талією

Як підібрати джинси / Фото: Credits

Джинси із широкими штанинами зараз усюди і залишаться модними протягом 2024 року. Вони чудові завдяки високій талії, яка підкреслює вигини тіла, що робить їх зараз одними з найпопулярніших моделей.

Одягніть до них гарну блузку або футболку, щоб надати обтічний динамічний силует. Ідеальний стиль для вечірнього виходу: широкі джинси та туфлі з каблуком та блуза, розшита блискітками.

Прямі джинси

Ця модель робить стрункою найкраще і підходить практично для будь-якого випадку.

Темний колір і проста пряма форма означають, що вони підійдуть для більш ошатних випадків у поєднанні з гарною блузкою та низьким підбором. Яскравий трикотаж додасть фарб на кожен день, або, можливо, ви захочете продемонструвати стриманий образ із білою сорочкою та шкіряною курткою.

Як підібрати джинси / Фото: Credits

Укорочені джинси

Це джинси для великих розмірів. Найкращі для жінок із пишними формами — це ті, які підкреслюють ваші форми, проте укорочені широкі джинси чудово підходять для будь-якої фігури. Ширша штанина ковзає по стегнах, зупиняючись біля кісточки, створюючи ефект стрункості.

Щоб створити силует "пісковий годинник", заправте або напівзаправте верх, щоб підкреслити талію. Це також допоможе збалансувати ширший поділ унизу джинсів. У той час як укороченість цієї пари джинсів підходить для носіння з сандалями та балетками, ботильйони, досить високі, щоб ховатися під краєм джинсової штанини, також підійдуть у холодні місяці. Насправді вся справа в пропорціях, тому не бійтеся приміряти образи та експериментувати з речами у вашому гардеробі.

Як підібрати джинси / Фото: Credits

Широкі джинси з високим посадженням

Якщо ви шукаєте джинси, які максимально струнка, вам підійде висока талія. Моделі з високим посадженням або такі, що облягають фігуру зверху, допомагають подовжити ногу та підкреслити талію.

Щоб максимально скористатися перевагами джинсів із високою талією, заправте верхню половину або оберіть більш облягаючий верх, щоб нейтралізувати об'єм нижньої частини. Хорошим вибором стане проста футболка з блейзером чи сорочкою. Завершіть образ стильними лоферами чи туфлями на підборах.

Джегінси — найкраща пара для комфорту

Якщо вам незручно носити традиційні джинси, джинсові легінси із застібкою стануть чудовою альтернативою джинсам. Ви отримуєте гладку (без вшитих кишень) передню частину, яка ідеально підходить для поєднання з більш приталеними топами або трикотажними виробами, а еластичний матеріал забезпечує комфорт.

До цих джинсів найкраще підійде подовжений топ, джемпер або блейзер, оскільки вони дуже облягають фігуру. Хоча тканина товща, ніж звичайні легінси, ви можете з легкістю носити більш короткі топи.

Визначити, яке взуття носити з такими легінсами, може бути непросто, проте балетки, кросівки, ботильйони і навіть чоботи до коліна чудово мають чудовий вигляд у цьому стилі, доводячи, що ці джинси дуже універсальні.

Як переконатися, що джинси добре сидять

Дзеркало, перед яким ви приміряєте джинси, обов'язково має бути великим.

Переконайтеся, що талія сидить добре, не надто вільна та не надто вузька, а кишені добре розташовані.

Приміряйте джинси з черевиками, з якими ви збираєтеся їх носити, щоб переконатися, що довжина вам підходить.

Спробуйте сісти у джинсах, щоб зрозуміти, наскільки вам комфортно.

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