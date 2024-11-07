Як помолодшати на 10 років завдяки одягу: Андре Тан назвав три модних правила

Як мати вигляд молодший свого віку? Дизайнер Андре Тан запевнив, що є лише три правила, для цього, і якщо їх дотримуватися, то ви матимете набагато молодший вигляд.
Перше правило
Зменшіть контрастність та обирайте м'які тони, особливо біля обличчя. Світлі відтінки освіжають і додають образу легкості.
Друге правило
Обирайте приглушені відтінки, наче до кольору додали трохи сірої фарби або пилу. Такі кольори завжди матимуть природний вигляд, пом'якшать риси обличчя і додають елегантності.
Третє правило
Підбирайте одяг, який гармонійно підкреслить зовнішність. Правильно підібраний крій та тканина може творити дива і підкреслювати ваші переваги.
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