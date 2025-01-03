Як позбутися неприємного запаху від взуття: корисні поради

Головною причиною запаху є волога, яка стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Проте це не привід викидати улюблену пару черевиків або кросівок.

Видання Martha Stewart розповіло про ефективні способи, які допоможуть позбутися неприємного запаху взуття та зберегти його свіжим.

Чому взуття починає пахнути

Основною причиною запаху у взутті є надмірна вологість. Вона сприяє розвитку бактерій та грибків, які викликають неприємний запах. Запобігання вологості — це ключ до розв'язання проблеми. Найкраще рішення — дозволяти взуттю повністю висихати між використанням та обробляти його водонепроникними засобами.

Як усунути запах

Прання у машині . Якщо ваше взуття можна прати, це — найпростіший та ефективний спосіб усунути запах. Використовуйте м’який мийний засіб і повністю висушуйте взуття.

. Якщо ваше взуття можна прати, це — найпростіший та ефективний спосіб усунути запах. Використовуйте м’який мийний засіб і повністю висушуйте взуття. Оцтовий спрей. Якщо прання неможливе, можна скористатися саморобним спреєм на основі білого дистильованого оцту. Оцет ефективно знищує бактерії, які викликають запах. Для приготування змішайте рівні частини оцту та води, налийте у пульверизатор і обприскайте внутрішню частину взуття.

Якщо прання неможливе, можна скористатися саморобним спреєм на основі білого дистильованого оцту. Оцет ефективно знищує бактерії, які викликають запах. Для приготування змішайте рівні частини оцту та води, налийте у пульверизатор і обприскайте внутрішню частину взуття. "Сонячні ванни". Поставте взуття у добре провітрюваному місці чи на сонці. Це допоможе випарувати вологу та вбити бактерії.

Як запобігти поверненню запаху

Порошок для поглинання запаху. Засоби для поглинання запаху, доступні в аптеках, зменшують кількість поту, який накопичується у взутті. Якщо це не спрацює, можна звернутися до лікаря для отримання рецептурних засобів проти потовиділення.

Використовуйте водонепроникний спрей. Нанесіть спрей на підкладку взуття, щоб запобігти проникненню вологи.

Взуття що дихає. Взуття з вентиляцією дозволяє ногам “дихати”, а це знижує ризик накопичення вологи.

Дитяча присипка. Посипте трохи присипки у взуття на ніч. Вона вбере зайву вологу та допоможе усунути запах.

Змінювані устілки. Використовуйте устілки, які можна прати чи змінюйте їх після кожного використання. Це найкращий спосіб боротися із запахом, якщо проблема саме у підошві.

Шкарпетки, які відводять вологу. Носіння таких шкарпеток зменшує кількість поту та попереджає появу запаху.

Поради:

Уникайте тривалого носіння одного і того ж взуття. Чергуйте різні пари, щоб кожна мала час повністю висохнути.

Не ігноруйте чистку. Регулярне миття внутрішньої частини взуття — обов’язкове правило, яке допомагає запобігти появі запаху.

Заморожування. Помістіть взуття у герметичний пакет і залиште у морозильній камері на ніч. Низька температура вбиває бактерії, які спричиняють запах.

Запах взуття — це проблема, яка має прості рішення. Вчасно висушене, правильно оброблене та доглянуте взуття буде залишатися свіжим і комфортним. Використання перевірених засобів і регулярний догляд допоможуть уникнути неприємностей та забезпечать довговічність вашого улюбленого взуття.

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