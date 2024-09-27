Як правильно носити хустину: порада фешнблогерки

Хустина — це стильний аксесуар і елегантний елемент гардероба, який додасть шарму будь-якому образу.
Цього сезону хустини повертаються на подіуми та в повсякденне життя, а фешнблогерка Rebecca Kahane Pankow показала, як правильно носити цей тренд, щоб виглядати вишукано та стильно.
Щоб ваша хустина трималася на голові та не ковзала по волоссю, необхідно:
- Складіть хустину навпіл і з'єднайте два її кути, утворюючи трикутник;
- Покладіть хустину на плечі, спереду зав’яжіть два вузли на кінчиках;
- Згорніть хустину навпіл і накиньте на голову так, щоб одна частина хустини була попереду, а вузол — позаду на шиї;
- Сховайте вузол під хустину, натягніть її на голову та впевніться, що вона добре тримається на голові;
Цей стиль носіння хустини був популярний серед елегантних леді XX століття, таких як Грейс Келлі, яка вміла поєднувати практичність та елегантність.
Хустина допоможе вберегти ваше волосся від неприємних поривів вітру, а також її можна носити не лише на голові, але й у вигляді бантів, на шиї чи як пояс. Хустина — це стильний спосіб підкреслити свою індивідуальність та елегантність.
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