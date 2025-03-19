Як правильно підібрати речі під тип фігури "пісковий годинник"

Насправді якщо у вас тип фігури "пісковий годинник", одягатися дуже просто, адже вам доступні різноманітні силуети та стилі.

Видання Woman&Home розповіло, як одягатися, якщо ви власниця фігури типу "пісковий годинник". Така форма тіла вважається класичною і жіночною, її часто асоціюють із зірками старого Голлівуду. Попри виразні вигини, які надають цьому силуету особливого шарму, для багатьох виявляється доволі складним вибрати одяг, який пасуватиме. Щоб максимально підкреслити природні переваги, варто дотримуватися певних принципів стилізації.

Що таке форма тіла "пісковий годинник"

Крістіна Гендрікс / Фото: Getty Images

Порівняно з іншими типами фігури, як-от "яблуко", "груша" чи "прямокутник", силует "піскового годинника" вирізняється збалансованими пропорціями. Верхня частина тіла приблизно відповідає за об’ємом нижній, а талія чітко виражена. До характерних ознак цього типу фігури належать:

виражена вузька талія;

пропорційний бюст і стегна;

округлі плечі;

рівномірний розподіл ваги по тілу.

Фігура "пісковий годинник" може бути в різних розмірах, адже головне – це баланс між верхньою і нижньою частинами тіла. Яскравими прикладами такого силуету є Мерилін Монро та Крістіна Гендрікс.

Що носити, якщо ви – "пісковий годинник"

Головний принцип підбору одягу для цієї фігури – підкреслення талії та природних вигинів. Найкраще пасуватимуть:

Обтислі та приталені речі, які виділяють талію.

Структуровані тканини, які підкреслюють форму, але не додають зайвого об’єму.

Одяг із поясом або речі, які можна доповнити ременем.

V-подібні вирізи, які врівноважують пропорції та роблять акцент на шиї.

Щоб забезпечити ідеальне посадження одягу, варто звернути увагу на коригування речей в ательє.

Найкращий одяг для типу фігури "пісковий годинник"

Крістіна Гендрікс / Фото: Getty Images

Пальто та куртки

Тренчі з поясом – чудовий вибір, оскільки вони допомагають підкреслити талію та додати елегантності.

Косухи – приталений крій цього верхнього одягу сприяє збереженню пропорцій.

Приталені пальто з запахом – чудовий варіант, який підкреслює талію.

Верх

Приталені моделі – футболки, боді чи светри, які обтискають фігуру.

Топи з запахом – акцент на талії.

V-подібні вирізи – підкреслюють верхню частину тіла, врівноважуючи силует.

Низ

Джинси з завищеною талією – підкреслюють фігуру, забезпечують ідеальне посадження.

Джинси-кльош і бутлег – врівноважують пропорції.

Спідниці-олівець – виділяють природні вигини, роблячи силует виразнішим.

Сукні та комбінезони

Обтислі сукні – вигідно підкреслюють талію та форму стегон.

Сукні з запахом – універсальний варіант, який допомагає підкреслити фігуру.

Комбінезони з широкими колошами – гармонійно балансують пропорції.

Який одяг менш вигідний для фігури "пісковий годинник"

Крістіна Гендрікс / Фото: Associated Press

Хоча стиль – це завжди питання особистих уподобань, деякі речі можуть не найкращим чином підкреслювати цю фігуру:

Прямі сукні без акценту на талії – можуть зробити силует менш виразним.

Занадто об’ємні речі – наприклад, туніки чи безформні светри, які приховують талію.

Декоративні деталі у верхній частині – наприклад, оборки чи занадто глибокі вирізи, якщо не хочеться робити акцент на бюсті.

Головний секрет успішного підбору гардероба для фігури "пісковий годинник" – підкреслення природних вигинів. Обирайте правильні силуети, створюйте гармонійні, стильні та елегантні образи, які вигідно демонструватимуть фігуру. Проте найважливіше – носити те, в чому відчуваються комфорт і впевненість.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Бріжіт Бардо / Фото: Associated Press

Бріжіт Бардо / Фото: Associated Press

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Ми також писали про те, як одягатися відповідно до свого типу фігури.

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