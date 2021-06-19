Як правильно вибрати купальник: модні поради від Андре Тана

Дизайнер розповів прихильницям, на що звернути увагу під час вибору пляжного луку.

Літо — час подорожей і відпочинку біля води, тому не зайвим буде придбати новий купальник. Як його правильно вибрати відповідно до своєї фігури, і на які тренди звертати увагу розповів український дизайнер Андре Тан.

Модні тренди 2021

Неон

І неважливо, в якій кількості — будь-то весь купальник або окремі його елементи. Хітяра — мікс різних неонових відтінків у одному (до речі, всі вони легко поєднуються між собою). Є невелике "але": неон має гарний вигляд лише на засмаглій шкірі (хоча б трохи).

Зав'язки

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І чим більше, тим ліпше. Особливо якщо мова йде про класичний варіант бікіні (той самий, в якому мінімум тканини), але з дуже довгими шнурками. Їх можна обернути навколо талії на кілька разів або ж спробувати одягнути в стилі Кайлі Дженнер — перевернувши верх від купальника "догори дригом", схрестивши на грудях.

Принт "дрібна квіточка"

Особливо ніжно і жіночно буде мати вигляд суцільний купальник із таким принтом. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренд Agua by Agua Bendita.

Мінімалізм

Однотонний купальник лаконічного крою без декоративних елементів. Суцільний або роздільний — неважливо. Головне, щоб він був лаконічним і однотонним.

Кроше

В'язані або трикотажні купальники повертаються. Так, це не особливо практично (такий купальник буде довго сохнути і навіть може деформуватися в процесі), але це дуже красиво. До речі, верх від такого купальника також можна використовувати як топ з шортами, спідницями, джинсами.

Terry Cloth

Текстура може бути різною: нагадувати вафельний рушник, гофрований папір, шовк, який погладили за занадто великої температури — це все підходить. Пам'ятайте, що така тканина завжди буде візуально трохи збільшувати ваші об'єми. Актуальні варіанти ви можете підглянути у бренда Hunza G.

Корекція фігури за допомогою купальника

Невиражена талія

Instagram Андре Тана

Широкі плечі

Instagram Андре Тана

Низький зріст

Instagram Андре Тана

Широкі стегна

Instagram Андре Тана

Корекція живота

Instagram Андре Тана

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