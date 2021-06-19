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Як правильно вибрати купальник: модні поради від Андре Тана

Як правильно вибрати купальник: модні поради від Андре Тана

Андре Тан / Instagram Андре Тана

Дизайнер розповів прихильницям, на що звернути увагу під час вибору пляжного луку.

Літо — час подорожей і відпочинку біля води, тому не зайвим буде придбати новий купальник. Як його правильно вибрати відповідно до своєї фігури, і на які тренди звертати увагу розповів український дизайнер Андре Тан.

Модні тренди 2021

Неон

І неважливо, в якій кількості — будь-то весь купальник або окремі його елементи. Хітяра — мікс різних неонових відтінків у одному (до речі, всі вони легко поєднуються між собою). Є невелике "але": неон має гарний вигляд лише на засмаглій шкірі (хоча б трохи).

Зав'язки

І чим більше, тим ліпше. Особливо якщо мова йде про класичний варіант бікіні (той самий, в якому мінімум тканини), але з дуже довгими шнурками. Їх можна обернути навколо талії на кілька разів або ж спробувати одягнути в стилі Кайлі Дженнер — перевернувши верх від купальника "догори дригом", схрестивши на грудях.

Принт "дрібна квіточка"

Особливо ніжно і жіночно буде мати вигляд суцільний купальник із таким принтом. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренд Agua by Agua Bendita.

Мінімалізм

Однотонний купальник лаконічного крою без декоративних елементів. Суцільний або роздільний — неважливо. Головне, щоб він був лаконічним і однотонним.

Кроше

В'язані або трикотажні купальники повертаються. Так, це не особливо практично (такий купальник буде довго сохнути і навіть може деформуватися в процесі), але це дуже красиво. До речі, верх від такого купальника також можна використовувати як топ з шортами, спідницями, джинсами.

Terry Cloth

Текстура може бути різною: нагадувати вафельний рушник, гофрований папір, шовк, який погладили за занадто великої температури — це все підходить. Пам'ятайте, що така тканина завжди буде візуально трохи збільшувати ваші об'єми. Актуальні варіанти ви можете підглянути у бренда Hunza G.

Корекція фігури за допомогою купальника

Невиражена талія

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Широкі плечі

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Низький зріст

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Широкі стегна

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Корекція живота

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

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