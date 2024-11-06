Як прибрати жирні плями з одягу: корисний лайфгак

Олійні плями на улюбленому одязі можуть здатися справжньою катастрофою. Але, на щастя, є простий спосіб їх позбутися, використовуючи доступні речі, які точно знайдуться на вашій кухні.
На сторінці Sudha Lukka поділилися гарним методом, як легко вивести навіть найбільш вʼїдливі жирні плями з тканини.
Що знадобиться:
- Сіль
- Кухонний мийний засіб
- Невелика щітка (для делікатного чищення)
Що робити:
- Візьміть невелику ємність і змішайте у ній сіль з кількома ложками мийного засобу для посуду. Добре перемішайте, щоб сіль розчинилася та у вас вийшла однорідна суміш.
- Змочіть щітку у готовій суміші та акуратно нанесіть її на пляму. Обережно потріть пляму, рухаючись від її країв до центру, щоб запобігти її поширенню.
- Після того, як засіб нанесено на пляму, занурте забруднену ділянку тканини у гарячу воду. Це допоможе активним компонентам суміші проникнути глибше у волокна тканини та розчинити жир. Потім трохи виперіть це місце руками чи закиньте річ у пральну машину на короткий цикл.
Якщо після першого очищення залишилися сліди від плями, повторіть процедуру. Такий метод не пошкодить одяг і підходить для більшості типів тканин, включаючи делікатні, як-от бавовна чи льон.
Сіль і кухонний мийний засіб — чудова комбінація для видалення жирних плям, оскільки сіль має поглинальні властивості, які витягують жир з волокон тканини. Мийний засіб, своєю чергою, ефективно розчиняє жир, а гаряча вода сприяє швидкому розщепленню забруднень.
Поради:
- Для делікатних тканин можна додати у суміш трохи харчової соди. Це забезпечить ще м'якшу дію на тканину та допоможе вивести навіть застарілі плями.
- Якщо пляма від олії вже висохла, спробуйте спочатку обробити її шматочком білої крейди чи присипати борошном. Це допоможе зменшити пляму перед основним очищенням.
Цей лайфгак стане у пригоді у повсякденному житті та допоможе вам зберегти одяг в ідеальному стані.
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