Як прибрати жирні плями з одягу: корисний лайфгак

Олійні плями на улюбленому одязі можуть здатися справжньою катастрофою. Але, на щастя, є простий спосіб їх позбутися, використовуючи доступні речі, які точно знайдуться на вашій кухні.

На сторінці Sudha Lukka поділилися гарним методом, як легко вивести навіть найбільш вʼїдливі жирні плями з тканини.

Що знадобиться:

Сіль

Кухонний мийний засіб

Невелика щітка (для делікатного чищення)

Що робити:

Візьміть невелику ємність і змішайте у ній сіль з кількома ложками мийного засобу для посуду. Добре перемішайте, щоб сіль розчинилася та у вас вийшла однорідна суміш. Змочіть щітку у готовій суміші та акуратно нанесіть її на пляму. Обережно потріть пляму, рухаючись від її країв до центру, щоб запобігти її поширенню. Після того, як засіб нанесено на пляму, занурте забруднену ділянку тканини у гарячу воду. Це допоможе активним компонентам суміші проникнути глибше у волокна тканини та розчинити жир. Потім трохи виперіть це місце руками чи закиньте річ у пральну машину на короткий цикл.

Якщо після першого очищення залишилися сліди від плями, повторіть процедуру. Такий метод не пошкодить одяг і підходить для більшості типів тканин, включаючи делікатні, як-от бавовна чи льон.

Сіль і кухонний мийний засіб — чудова комбінація для видалення жирних плям, оскільки сіль має поглинальні властивості, які витягують жир з волокон тканини. Мийний засіб, своєю чергою, ефективно розчиняє жир, а гаряча вода сприяє швидкому розщепленню забруднень.

Поради:

Для делікатних тканин можна додати у суміш трохи харчової соди. Це забезпечить ще м'якшу дію на тканину та допоможе вивести навіть застарілі плями.

Якщо пляма від олії вже висохла, спробуйте спочатку обробити її шматочком білої крейди чи присипати борошном. Це допоможе зменшити пляму перед основним очищенням.

Цей лайфгак стане у пригоді у повсякденному житті та допоможе вам зберегти одяг в ідеальному стані.

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