Як прибрати сліди від косметики на одязі

Незалежно від того, чи крапнули ви трохи тонального крему на улюблений светр, чи стійка туш залишилася на наволочці, важливо знати, як правильно видаляти плями від косметики.

Косметичні засоби, які створені для того, щоб залишатися на обличчі протягом дня, на жаль, можуть залишити сліди на нашому одязі. Видання MarthaStewart розповіло про ефективні способи боротьби з забрудненнями, які допоможуть зберегти ваші речі чистими та доглянутими.

Попередня обробка плям

Чим швидше ви зможете обробити пляму, тим краще. Пігменти та олії в косметиці мають властивість закріплюватися у волокнах тканини, що ускладнює їхнє видалення. Негайна обробка допоможе уникнути повного вбирання плями. Якщо ви не вдома чи поспішаєте, скористайтеся спиртовмісним лаком для волосся, щоб обробити пляму одразу після її появи. Після цього під час прання продукт легше вийде з тканини.

Плями від розсипчастої та спресованої пудри

Плями від косметичної пудри зазвичай легше видалити, адже пудра суха.

Вам знадобляться:

Фен для волосся

Пральний порошок

Спосіб видалення:

Використовуйте фен на низькій температурі, щоб здути порошок з тканини. Важливо не розтирати та не розмазувати його на волокнах. Виперіть річ як зазвичай.

Плями від тонального крему

Тональні креми та консилери на водній основі часто відпираються під час звичайного прання без спеціальної обробки. Проте продукти на основі олій вимагають ретельнішого підходу.

Вам знадобляться:

Мило

Пральний порошок

Спосіб видалення:

Обережно видаліть надлишки продукту, намагаючись не проштовхувати його глибше у тканину. Нанесіть на пляму невелику кількість мила та залиште його на 15 хвилин або на ніч. Виперіть річ у найтеплішій воді, яка підходить для тканини згідно з інструкцією на етикетці.

Плями від губної помади

Губна помада містить пігменти та олії, що робить її плями одніми з найскладніших для видалення. Проте за допомогою засобів для миття посуду, харчової соди та оцту можна досягти чудового результату.

Вам знадобляться:

Засіб для миття посуду

Харчова сода

Білий оцет

Спосіб видалення:

Змішайте рівні частини засобу для миття посуду та харчової соди, щоб отримати густу пасту. Нанесіть суміш на пляму, дозвольте їй проникнути у тканину. Поступово додайте оцет на оброблену пляму по чайній ложці за раз, дайте піні видалити пляму. Після закінчення реакції ретельно змийте все. Виперіть одяг як зазвичай.

Плями від туші та рідкої підводки

Туш і підводка часто залишають стійкі плями на тканині. У таких випадках може допомогти безбарвний засіб для чищення пензликів для макіяжу, який не змивається.

Вам знадобляться:

Безбарвний очищувач пензликів для макіяжу

Пральний порошок

Спосіб видалення:

Перед нанесенням перевірте невелику, непомітну ділянку тканини на стійкість кольору. Змочіть ватний диск у засобі для чищення та нанесіть на пляму. Акуратно промокніть, не розтирайте. Повторюйте процес до зникнення плями. Виперіть річ відповідно до інструкцій на етикетці.

Видалення слідів від косметики з тканини може стати простим завданням, якщо діяти швидко та використовувати правильні засоби. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти ваш одяг та постільну білизну в ідеальному стані.

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