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Як прикрасити нудні кросівки: простий лайфгак для модників

Як прикрасити нудні кросівки: простий лайфгак для модників

Фото: скріншот instagram.com/alinarolling

Так ви будете в центрі уваги, а ваше взуття набуде зовсім іншого вигляду.

Модна блогерка з Фінляндії alinarolling поділилася з підписниками оригінальною ідеєю, як зробити свій образ оригінальнішим та незабутнім. Дівчина пропонує прикрашати кросівки намистинами та кількома аксесуарами в однаковій стилістиці.

Вам знадобляться:

  • Перлинне намисто з найближчої барахолки чи секондгенду
  • Будь-яка шпилька для волосся з трояндою або схожим дизайном
  • Маленький брелок або шарм
Фото: скріншот instagram.com/alinarolling / ©
Фото: скріншот instagram.com/alinarolling

Як зробити:

Намисто протягніть навколо шнурків, на один кросівок прикріпіть шпильку-троянду, а на другий — брелоки або шарми.

Також у подібному дизайні можна використовувати стрічки, піни та різнокольорові намистини.

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