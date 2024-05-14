Як прикрасити нудні кросівки: простий лайфгак для модників

Так ви будете в центрі уваги, а ваше взуття набуде зовсім іншого вигляду.

Модна блогерка з Фінляндії alinarolling поділилася з підписниками оригінальною ідеєю, як зробити свій образ оригінальнішим та незабутнім. Дівчина пропонує прикрашати кросівки намистинами та кількома аксесуарами в однаковій стилістиці.

Вам знадобляться:

Перлинне намисто з найближчої барахолки чи секондгенду

Будь-яка шпилька для волосся з трояндою або схожим дизайном

Маленький брелок або шарм

Фото: скріншот instagram.com/alinarolling

Як зробити:

Намисто протягніть навколо шнурків, на один кросівок прикріпіть шпильку-троянду, а на другий — брелоки або шарми.

Також у подібному дизайні можна використовувати стрічки, піни та різнокольорові намистини.

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