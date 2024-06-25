Як просто та швидко підкотити сорочку: цікавий лайфгак від фешнблогерки

Якщо ви не знаєте, як красиво носити велику сорочку на ґудзиках, цей лайфгак саме для вас.

Фешнблогерка Samantha Stewart показала цікаву хитрість, як підкотити сорочку, щоб вона не зіпсувала та не здешевила ваш зовнішній вигляд, а ви почували себе на всі 100%.

Що робити:

Зніміть сорочку та перевернути її догори дриґом;

Внутрішня сторона має бути назовні;

Перехрестіть її стороною з ґудзиком;

Одягніть бюстгальтер без бретелей зверху сорочки;

Натягніть рукава;

Застібніть всі ґудзики;

Трохи підтягніть передню частину сорочки, зробивши її довшою та заправте, щоб не було видно тіла.

Цікавий спосіб, з яким ви будете почувати себе впевнено та красиво, но турбуючись, що сорочка втратить бажаний вигляд і додасть вам об’єму.

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