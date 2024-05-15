Як стати королевою випускного балу: 5 модних порад від Андре Тана

"Випускний – це особливий день, коли хочеться мати вигляд на усі 10000%. І щоб потім переглядати свої фото з випускного альбому з усмішкою, а не почуттям сорому, пропоную розібратися в чому ліпше бути на випускному", - пише дизайнер.

1. Лялькова сукня

Неймовірно романтичний варіант, який підійде юним красуням. Ви прощаєтеся з дитинством, тому саме цей фасон буде дуже символічним. Повітряні тканини, грайливі фасони та ніжні кольори створять образ справжньої принцеси.

2. Силуетна сукня

Елегантність і витонченість – це про цей образ. Підкреслить усі переваги обтислим кроєм та вишуканими деталями, і не залишить без уваги.

3. Максісукня

Класика, яка ніколи не виходить із моди. Обирайте моделі з легких струмливих тканин, таких як шовк, шифон або атлас, щоб підкреслити свою красу. Не забудьте про аксесуари: масивні сережки, витончене кольє або клатч зроблять образ ще ефектнішим.

4. Костюм

Стильний та зухвалий вибір для тих, хто хоче виділитися. Поєднуйте жакет зі штаньми або спідницею, грайтеся з квітами та аксесуарами, створюючи неповторний образ.

5. Комбінезон

Варіант, який не сковує рухи та дозволяє почуватися впевнено. Обирайте моделі зі струмлмвих тканин або з цікавими деталями, щоб зробити образ святковішим.

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