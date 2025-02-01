Як стилізувати джинси та піджак для повсякденного вбрання: 7 ідей

Джинси та піджак – стильне поєднання, яке ніколи не підведе. Простота та шик – ось дві основні риси цієї комбінації, яка є справжньою класикою моди. Це універсальний образ, до якого можна повертатися знову і знову, незалежно від пори року та нагоди.

Видання Woman&Home поділилося 7 способами стилізувати джинси та піджак, щоб створити елегантний та невимушений повсякденний образ. Серед безлічі модних поєднань джинси та піджак залишаються вірними союзниками, створюють стильну "уніформу", яка пасує для до будь-якої ситуації. Це головні елементи капсульного гардероба, які дозволяють експериментувати з безліччю стилів завдяки різноманітності фасонів та силуетів. Від об’ємного піджака з прямими джинсами до укороченого жакета у парі з мішкуватими джинсами 90-х – варіацій цього ансамблю безліч.

Джинси та піджак – це ідеальне рішення для стилю елегантний casual, який дозволяє легко переходити від ділового дня до вечірнього виходу. Безпрограшна комбінація для роботи, прогулянки, побачення чи вихідних. Комбінуючи піджак із розслабленим фасоном джинсів, ви досягаєте балансу між офіційністю та повсякденним стилем.

Одягти піджак із джинсами – це швидкий та простий спосіб створити елегантний повсякденний образ. Чудове рішення для весняних образів, коли занадто тепло для пальта, але ще прохолодно для легкого одягу. Найкраще у цьому ансамблі те, що ці речі, скоріш за все, вже є у вашому гардеробі і вони ніколи не вийдуть з моди.

Джинси та піджак для офісу

Офісний дрес-код з роками став менш суворим, і джинси дедалі частіше стають частиною ділового стилю. Головне правило – уникати надто потертих або рваних моделей, натомість віддавати перевагу темним відтінкам та класичним силуетам. Ідеальним вибором стануть чорні чи темно-сині джинси прямого, чи приталеного крою.

Доповніть образ нейтральним піджаком – чорним, сірим або бежевим, – а також сорочкою, приталеною футболкою чи елегантним трикотажем. Завершити образ допоможе взуття на підборах – класичні туфлі чи витончені мюлі. Це буде мати професійний та стриманий вигляд, а також дозволить вам зосередитися на роботі.

Джинси та піджак для побачення

Якщо ви шукаєте образ для романтичної зустрічі, джинси та піджак – безпрограшний варіант. Внесіть трохи грайливості, вибравши кольоровий блейзер або додавши аксесуари – блискучу сумочку чи яскраве взуття.

Для денного побачення підійдуть стильні кросівки чи балетки, а для вечора – елегантні босоніжки чи туфлі на підборах. Під блейзер можна вдягнути шовковий топ або атласну майку, створити жіночний та витончений образ.

Джинси та піджак для вихідних

Як стилізувати джинси та піджак для повсякденного вбрання / Фото: Getty Images

Прогулянка парком, бранч із друзями чи поїздка за місто – цей ансамбль пасує для будь-якої активності вихідного дня. Грайте з пропорціями: оверсайз-піджак чудово поєднується з джинсами у стилі 90-х.

Для завершення образу оберіть масивні прикраси, елегантну сумку та взуття – від білих кросівок до босоніжок на товстій підошві.

Прямі джинси та блейзер

Класичне поєднання – прямі джинси та блейзер – пасує всім. Для оригінальності загорніть краї джинсів або виберіть укорочений фасон, щоб підкреслити взуття. Додайте білу футболку та лофери для стриманого, але стильного вигляду.

Вузькі джинси та блейзер

Скіні досі залишаються у моді. Щоб збалансувати силует, обирайте подовжений блейзер або двобортну модель із поясом. Це створить жіночний та вишуканий вигляд. Блейзер із поясом робить акцент на талії та додає структурності. Поєднуйте його з чорними скіні та класичними туфлями для елегантного вигляду.

Широкі джинси та блейзер

Широкі джинси – комфортний тренд, який подовжує ноги. Поєднуйте їх зі структурованим блейзером, щоб створити баланс у силуеті. Для ретро-образу додайте жакет у клітинку та черевики на підборах.

Джинси баггі та піджак

Для розслабленого, але стильного образу вибирайте мішкуваті джинси з піджаком, який додає вишуканості. Комбінація з металевими чи блискучими деталями підніме образ на новий рівень. Темні джинси і структурований блейзер – ідеальні для офісу, тоді як світлі, потерті моделі більше пасують для неформальних виходів.

Як стилізувати джинси та піджак для повсякденного вбрання / Фото: Getty Images

Джинси та піджак – це універсальне поєднання, яке легко адаптується під будь-яку ситуацію. Обирайте правильний фасон і аксесуари та ви можете створювати безліч стильних образів, які підкреслять вашу індивідуальність.

Ми також писали про те, як підібрати джинси під тип вашої фігури.

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