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Як стилізувати класичну сорочку: порада фешнблогерки

Як стилізувати класичну сорочку: порада фешнблогерки

Як стилізувати класичну сорочку / Фото: Getty Images

Класична сорочка — базова річ, яка може стати стильним і універсальним елементом вашого гардероба, якщо ви знаєте, як її правильно носити. 

На сторінці mariceliawiesboeck поділилися цікавим лайфгаком, який допоможе вам додати нотку креативності в образ. 

Що робити:

  • Надіньте сорочку та залиште два нижні ґудзики незастебнутими;
  • Один хвостик сорочки просуньте між двома нижніми застебнутими ґудзиками; 
  • Другий хвостик просуньте у петельку тканини, яка утворилася після того, як ви просунули перший кінчик; 
  • Потім підтягніть кінчики, щоб вони мали акуратний вигляд. Візуально це має нагадувати зав'язану спереду сорочку;
  • Останній штрих — заправте кінчики сорочки у джинси. Це не тільки підкреслить вашу талію, а й створить стильний, витончений образ. 

Зав'язаний хвостик додає грайливості, а заправлені кінчики в джинси роблять образ акуратним і завершеним. Цей простий, але ефективний трюк дозволить вам перетворити класичну сорочку в модний елемент вашого гардероба. 

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