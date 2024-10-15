Як стилізувати класичну сорочку: порада фешнблогерки

Класична сорочка — базова річ, яка може стати стильним і універсальним елементом вашого гардероба, якщо ви знаєте, як її правильно носити.

На сторінці mariceliawiesboeck поділилися цікавим лайфгаком, який допоможе вам додати нотку креативності в образ.

Що робити:

Надіньте сорочку та залиште два нижні ґудзики незастебнутими;

Один хвостик сорочки просуньте між двома нижніми застебнутими ґудзиками;

Другий хвостик просуньте у петельку тканини, яка утворилася після того, як ви просунули перший кінчик;

Потім підтягніть кінчики, щоб вони мали акуратний вигляд. Візуально це має нагадувати зав'язану спереду сорочку;

Останній штрих — заправте кінчики сорочки у джинси. Це не тільки підкреслить вашу талію, а й створить стильний, витончений образ.

Зав'язаний хвостик додає грайливості, а заправлені кінчики в джинси роблять образ акуратним і завершеним. Цей простий, але ефективний трюк дозволить вам перетворити класичну сорочку в модний елемент вашого гардероба.

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