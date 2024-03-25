Як стилізувати жакет: модні поради від польської блогерки на щодень

Польська блогерка, 60-річна Дорота Свентонівська, більш відома в Instagram і TikTok під псевдонімом Szafiarka Dorka, поділилася з фоловерами в соцмережах прикладами нових весняних образів.

Модний експерт показала, як стилізувати та носити жакети.

Образ для будь-якого випадку. Поєднавши світлий вільний блейзер і штани із сріблястим топом, туфлями та сумкою можна отримати чудове вбрання, яке підійде для побачення, офісу або навіть свята. Рукави у блейзера Дорота рекомендує підвернути.

Діловим лук вийде, якщо ви поєднуєте світлий блейзер, вільні штани і тонкий джемпер. Сумку також блогерка пропонує підібрати нейтрального відтінку. А ось якщо замінити тканинний блейзер на шкіряний укорочений жакет — лук вийде повсякденнішим.

Щоб мати сучасний та стильний вигляд Дорота рекомендує носити речі у вінтажному стилі у поєднанні з базовими. Наприклад, вона стилізувала коричневий замшевий жакет із вільними штанами та білою футболкою. А як яскравий акцент вона одягла культові кросівки Samba від Adidas у червоному відтінку, які також днями вигуляла в Нью-Йорку Джіджі Хадід.

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