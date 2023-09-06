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Як створити стильний осінній образ: модні поради від Андре Тана

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Як створити стильний осінній образ: модні поради від Андре Тана

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

Дизайнер Андре Тан поділився декількома порадами як скласти вдалий осінній лук.

1. Починайте складати образ з базового елементу

Почніть з основи, такої як джинси, штани або однотонна сукня. Якісна база - це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

2. Не бійтеся текстур та різних матеріалів

Шкіра, замша, шерсть, бавовна - обирайте та поєднуйте!

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

3. Не забуваємо про аксесуари

Аксесуари допомогають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та прикраси. Експериментуйте!

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

4. Підбирайте доречне взуття

Чоботи на низькому підборі, козаки, лофери або зручні кросівки — стильних варіантів цієї осені дуже багато.

© Instagram Андре Тана
Фото: Instagram Андре Тана

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Дата публікації
Перегляди
51
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