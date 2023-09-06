Як створити стильний осінній образ: модні поради від Андре Тана

Дизайнер Андре Тан поділився декількома порадами як скласти вдалий осінній лук.
1. Починайте складати образ з базового елементу
Почніть з основи, такої як джинси, штани або однотонна сукня. Якісна база - це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це.
2. Не бійтеся текстур та різних матеріалів
Шкіра, замша, шерсть, бавовна - обирайте та поєднуйте!
3. Не забуваємо про аксесуари
Аксесуари допомогають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та прикраси. Експериментуйте!
4. Підбирайте доречне взуття
Чоботи на низькому підборі, козаки, лофери або зручні кросівки — стильних варіантів цієї осені дуже багато.
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