Як у "Бріджертонах": дівчина зв'язала своїми руками довгу фіолетову сукню у стилі ампір

Серіал "Бріджертони", який на екранах від 2020 року, став дуже популярним завдяки своїй наївності, любовним поворотам та музиці, але також важливе місце у цьому проєкті займають костюми, які продумані до дрібниць та мають неймовірно красивий вигляд. Тому не дивно, що багато прихильників шоу спробували відтворити улюблені образи за допомогою підручних засобів.

Наприклад, в'язальниця зі США, яка публікує свої роботи під ніком ikoxun, вирішила відтворити вбрання з другого сезону серіалу — фіолетову сукню в стилі ампір, яку носила героїня на ім'я Кейт Шарма.

Проте свій виріб блогерка повністю зв'язала спицями. За словами дівчини, вона витратила на цю роботу близько двох тижнів.

Як створювалася сукня, дівчина показала більш детально в ролику, який опублікувала на своїй сторінці в YouTube.

Нам здається, що фінальний результат вийшов досить милим, а ви як гадаєте, схожа сукня дівчини на вбрання з серіалу "Бріджертони"?

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