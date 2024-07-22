Як у "Бріджертонах": дівчина зв'язала своїми руками довгу фіолетову сукню у стилі ампір

В'язальниця зі США вирішила відтворити вбрання з улюбленого серіалу.
Серіал "Бріджертони", який на екранах від 2020 року, став дуже популярним завдяки своїй наївності, любовним поворотам та музиці, але також важливе місце у цьому проєкті займають костюми, які продумані до дрібниць та мають неймовірно красивий вигляд. Тому не дивно, що багато прихильників шоу спробували відтворити улюблені образи за допомогою підручних засобів.
Наприклад, в'язальниця зі США, яка публікує свої роботи під ніком ikoxun, вирішила відтворити вбрання з другого сезону серіалу — фіолетову сукню в стилі ампір, яку носила героїня на ім'я Кейт Шарма.
Проте свій виріб блогерка повністю зв'язала спицями. За словами дівчини, вона витратила на цю роботу близько двох тижнів.
@ikoxun my Bridgerton inspired knit dress! я не бачу, як довго це буде зробити це (має 2 weeks?) — but i love it so much! і ran out of yarn внизу top mohair layer of dress & i kinda wish i didn't add the slit, але і still love it so much <3 #bridgerton #katesharma #bridgertonknit #knit #crochet ♬ So Hot You're Hurting My Feelings — Caroline Polachek
Як створювалася сукня, дівчина показала більш детально в ролику, який опублікувала на своїй сторінці в YouTube.
Нам здається, що фінальний результат вийшов досить милим, а ви як гадаєте, схожа сукня дівчини на вбрання з серіалу "Бріджертони"?
Читайте також:
- Це збіг: костюмери "Бріджертонів" зізналися, що не залишали підказок глядачам у вбраннях
- Заснула під час гриму: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан показала нові знімки зі знімань серіалу
- Навіщо вони це одягли: невдалі вбрання на прем'єрі "Бріджертонів" у Лондоні