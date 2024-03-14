Як у свій стиль внести елементи українського етносу: поради від дизайнерки

Класичні мотиви у поєднанні з сучасним дизайном усе частіше зустрічаються у колекціях українських брендів.

Як знайти свій стиль, які елементи використовуються найчастіше та як поєднати їх із власним стилем розповіла власниця і дизайнерка бренду CHERNIKOVA Любов Чернікова.

Бренд CHERNIKOVA

Якими є основні елементи українського етносу в дизайні одягу?

Основними елементами українського етносу є крій, вишивка, декор із регіональними особливостями, натуральні тканини, часто виготовлені вручну на ткацькому верстаті, багатошаровість одягу, традиційні кольори та силуети. Важливими елементами є також аксесуари: головні убори, пояси, взуття, прикраси. Усі ці елементи відображають багатий культурний спадок і традиції.

Бренд CHERNIKOVA

Як враховувати останні модні тенденції, обираючи одяг із українськими мотивами?

Можна спостерігати за Instagram-акаунтами та блогами українських стилістів, чи етноблогерів. Вони підказують, як гармонійно та цікаво побудувати лук із етнічними елементами, шукають сучасні рішення, розповідають про те, що з чим варто одягати. А також пояснюють принципи створення стильного образу української жінки. Можна експериментувати з огляду на власний смак.

Бренд CHERNIKOVA

Як поєднувати традиційні візерунки та кольори в українському стилі зі своїм особистим модним смаком?

За останні роки з'явилося багато брендів, що розробляють і виготовляють одяг та аксесуари. Вибір продуктів вражає. Створити лук в українському стилі можна з різними фінансовими можливостями та вподобаннями. Можна придбати дизайнерський одяг, підібрати сукню чи блузку. Також зараз часто одягають вишиті жилети або ажурні фартухи поверх сукні чи костюма. Можна доповнити власний гардероб кількома аксесуарами, такими як намисто, хустина, пояс-крайка, сумка-тайстра, кишеня-ладунка. З українського традиційного одягу, окрім кольорів та візерунків, можна використовувати силует, матеріали, текстури і техніки. Важливо відчути, що з цього надихає саме вас.

Бренд CHERNIKOVA

Як обирати етнічний одяг, враховуючи культурну різноманітність і уникати непорозумінь?

Етнічний одяг – це одяг зі змістом та історією, тому бажано приділити трохи часу для дослідження власного коріння і рідного етнокультурного регіону. У зв’язку з останніми подіями, це дуже доречно, адже таким чином ми поважаємо та вшановуємо пам'ять про рід. Схожими дослідженнями ми займаємось у бренді: вирушаємо в експедиції, до музеїв та на приватні збірки старовинних речей перед розробкою нових колекцій. Багато інформації можна знайти в Інтернеті. Задля уникнення непорозумінь, бажано не перевантажувати образ різними культурними деталями, не розглядати традиційний одяг як розвагу, уникати релігійних символів без розуміння їхнього змісту. А також враховувати контекст події, куди ви одягаєте відповідне вбрання, пам'ятати, що етнічний одяг – це не тільки тренд, а й частина культурної спадщини.

Бренд CHERNIKOVA

Як використовувати інноваційні матеріали та технології, обираючи етнічний одяг?

Етнічний одяг має мало спільного з інноваціями та сучасними технологіями, бо він про історію, не про майбутнє. Але інноваційні технології можуть допомогти нам досліджувати та обирати етнічний одяг – вивчати оцифровані віртуальні музеї та дослідження, віртуально приміряти одяг. Зараз у світі є перші 3D-вишиванки, виготовлені за допомогою 3D-принтера. Проте ця інновація ще не для масового виробництва.

Бренд CHERNIKOVA

Як підтримувати український дизайн та сприяти його визнанню на міжнародному рівні?

Купувати та підтримувати місцевих дизайнерів та майстрів у всіх сферах (інтер’єр, кулінарія, музика, кіно тощо), допомагати локальним виробництвам та митцям у розширенні власної діяльності за кордоном. Підтримувати роботу організацій, ініціатив і фондів, що просувають український продукт на міжнародному рівні. Транслювати українське при поїздках за кордон. Варто озирнутись навколо та замислитись: "Чим саме я можу бути корисним для просування українського за межі країни?", та зробити хоч щось із цього на власному рівні. І навіть якщо це тільки символ українського прапорця біля нікнейму в соцмережах – це вже добре. Ми в бренді регулярно відвідуємо міжнародні виставки, де презентуємо наші речі з українськими мотивами.

Бренд CHERNIKOVA

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