Як укоротити кардиган без ножниць: дієвий лайфгак

Постійно носити один і той самий кардиган може набриднути, але є лайфгак, який освіжить ваш образ.

Володіти унікальними прийомами вдосконалення гардеробу – справжній скарб для будь-якого любителя моди. Експертка з моди та краси Бо Браун поділилася своїми знаннями та вміннями та показує, як перетворити довгий кардиган без ножиць за допомогою хитрощів.

Блогерка показує, що для початку слід з'єднати нижній лівий ґудзик з верхнім правим, а нижній правий - з верхнім лівим. Після цього зʼєднайте передні ґудзики. Готово.

Створення стильного образу може бути справжнім мистецтвом, особливо коли йдеться про трансформацію вашого кардигана.

Використовуйте цей лайфгак, щоб підкреслити свій стиль.

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