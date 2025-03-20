Як ваші джинси можуть допомогти очистити повітря

Лише уявіть, що ви могли б очищати повітря своїми джинсами. Це не лише цікавий науковий експеримент, а й реальний спосіб зробити світ чистішим.

Видання The Science Explorer розповіло, що міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) класифікує забруднення зовнішнього повітря як речовину, яка, як відомо, викликає рак у людей. Ми всі знаємо, що забруднювачі, які викидають автомобілі та електростанції, шкідливі для нас. А що, якби був простий спосіб зменшити кількість негативних елементів, які ми вдихаємо?

Тоні Раян, хімік з Університету Шеффілда, і Гелен Сторі, колишній модельєр, винайшли рішення під назвою "Catclo". Назва є скороченням від "Catalytic Clothing" ("Тканина, яка очищає повітря"), концепції, за допомогою якої наночастинки діоксиду титану, розміщені у джинсах, можуть допомогти очистити повітря.

Ідея досить проста: діоксид титану є фотокаталізатором. Це означає, що він може викликати хімічні реакції, коли зазнає дії світла потрібної довжини хвилі, а саме ультрафіолету, доступного від сонячного світла. Його можна додати до тканини, у воду, під час звичайного циклу прання. Ця добавка, яка вбереться в одяг, буде у ньому, доки тканина не почне псуватися — це зазвичай відбувається після 10-20 прань.

Як це працює

Наночастинки у 1000 разів тонші за пасмо людського волосся, та через велику площу поверхні волокон у денімі вони легко "зачепляться" за них.

Коли світло потрапляє на одяг, у якому перебувають наночастинки, воно збуджує електрони на поверхні. Вони, своєю чергою, реагують і розщеплюють навколишні молекули кисню на два атоми. Потім ці атоми кисню реагують з молекулами води у повітрі та взаємодіють із оксидом азоту з повітря. Були проведені випробування і цей процес, здається, не спричиняє жодних шкідливих наслідків для людей, які носять такий одяг.

Ця ідея — не просто припущення. Діоксид титану вже використовується для самоочищення скла та бетону, щоб зменшити знебарвлення, викликане забрудненням повітря.

Чи безпечно це для здоров’я

Хоча IARC класифікувала діоксид титану як можливо канцерогенний для людини, ця характеристика ґрунтується на тому, що люди вдихають пил діоксиду титану — це зовсім інший тип впливу. Нині він використовується у харчових продуктах, таких як цукерки, випічка та соєве молоко. Однак було виявлено, що він може мати потенціал пошкодити ДНК, але лише у кількостях, набагато більших, ніж можна було б будь-коли вжити.

Джинси як модний та екологічний тренд

На планеті більше джинсів, ніж людей, тож це цілком імовірний спосіб боротьби із забрудненням повітря. Джинси давно стали не лише комфортним одягом, а й модним елементом гардероба. Екологічна свідомість у моді набирає обертів і поєднання стилю з практичною користю для довкілля — це тренд, який може привабити багатьох.

Крім того, це може стати новим стандартом для екологічно чистого текстилю. Якщо виробники масово впровадять цю технологію, це означатиме не тільки чистіше повітря, а й позитивний імідж для брендів, які прагнуть відповідати сучасним екологічним викликам.

Залишається питання — чи готові люди використовувати цей спосіб боротьби із забрудненням повітря. Для багатьох може бути складно звикнути до думки, що їхній одяг може виконувати додаткову функцію. Однак екологічна мода та сталість стають дедалі популярнішими, тому, можливо, зовсім скоро такі джинси стануть стандартом, а не винятком.

Ми також писали про те, як прати джинси, щоб вони не сідали та не линяли.

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