Як вибрати взуття на широку ногу: чотири практичні поради

Широка стопа – досить поширена проблема, яка ускладнює наше життя під час вибору взуття. Є кілька слушних порад, як власнику широкої стопи підібрати комфортну пару взуття.

Дуже часто власники широкої стопи стикаються з проблемами під час вибору нової пари взуття. Крім того, вже куплене взуття стає непридатним швидше, ніж хотілося б.

Як вибрати взуття на широку ногу так, щоб воно було красивим, комфортним і прослужило довго, розповідає Womans World.

Замша, а не лак: який матеріал кращий

Класичні мокасини можуть здатися привабливими — вони без застібки, без підборів і можуть витримати невеликий дощ. Але якщо вони зроблені з лакованої шкіри, це не найкращий вибір. Справжня лакована шкіра — це тип шкіри з покриттям, що має поліроване водостійке оздоблення. В даний час багато продуктів з маркуванням «лакована шкіра» насправді виготовлені з пластику, але за своїми характеристиками в носінні пластик нагадує шкіру.

Чи це справжня лакована шкіра чи ні, вона не підходить для широких стоп. Лакована шкіра та штучна лакована шкіра не пропускають повітря і може викликати подразнення та набряк ніг, що зробить тісний простір ще тіснішим. Варто вибирати мокасини з м'яких матеріалів, таких як шкіра, штучна шкіра та замша.

Обирайте унісекс

Деякі бренди продають те саме взуття в чоловічій та жіночій версіях, причому жіночий стиль має вузькіший посок та п'яту. Тому можна купити чоловічу версію свого розміру. Також шукайте бренди, які продають взуття унісекс. У взутті унісекс ширина носка і п'яти буде більшою, ніж у жіночому взутті.

Зробіть вже куплене взуття комфортнішим

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Якщо ви не готові витрачати гроші на ще одну пару взуття, немає нічого поганого в тому, щоб те, яке у вас вже є. Ось кілька способів зробити ваші кросівки, черевики та підбори зручнішими.

Використовуйте спрей для розтягування взуття. Найкраще скористатися вже готовим продуктом, тому що саморобні засоби можуть забруднити або зіпсувати внутрішню частину взуття. Розпиліть засіб на зону, яку хочете розтягнути, вдягніть пару товстих шкарпеток і носіть взуття, поки воно не висохне. Або, якщо ви зберегли вкладки з товстого картону, які були всередині черевиків, заправте вкладки в два шкарпетки і засуньте шкарпетки всередину кожного черевика. Нехай вони так стоять ніч.

Найкраще скористатися вже готовим продуктом, тому що саморобні засоби можуть забруднити або зіпсувати внутрішню частину взуття. Розпиліть засіб на зону, яку хочете розтягнути, вдягніть пару товстих шкарпеток і носіть взуття, поки воно не висохне. Або, якщо ви зберегли вкладки з товстого картону, які були всередині черевиків, заправте вкладки в два шкарпетки і засуньте шкарпетки всередину кожного черевика. Нехай вони так стоять ніч. Вийміть устілки та замініть їх. Заміна устілок може дати вам трохи внутрішнього простору у взутті. Майте на увазі, що повністю знімати устілки не варто, вони допомагають запобігти мозолям і натоптишам, через які ваші ноги можуть опухнути. Якщо ви не можете знайти зручніші устілки, спробуйте замінити нові устілки на тонші устілки з іншої пари взуття.

Заміна устілок може дати вам трохи внутрішнього простору у взутті. Майте на увазі, що повністю знімати устілки не варто, вони допомагають запобігти мозолям і натоптишам, через які ваші ноги можуть опухнути. Якщо ви не можете знайти зручніші устілки, спробуйте замінити нові устілки на тонші устілки з іншої пари взуття. Носіть шкарпетки, які не вбирають вологу. Бавовна та вовна вбирають піт і утримують тепло, через що ноги набрякають. Водовідвідні матеріали, такі як мериносова вовна та суміші поліестеру та спандексу, повинні допомогти. Просто знайдіть на етикетці шкарпеток напис «вологовідвідні».

Знайдіть свій бренд і стежте за його новинками

Намагайтеся знайти свій бренд. Деякі бренди моделюють взуття, орієнтуючись на широку ногу. Якщо вам підійшло кілька моделей одного бренду з колекцій різних років та сезонів, швидше за все, наступні новинки вам також варто приміряти.

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