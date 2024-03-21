Як відновити липучки на дитячому взутті: простий і швидкий лайфгак

Ефективність липучок може зменшуватися через накопичення ворсинок, ниток та інших дрібниць на поверхні, що призводить до втрати якості та міцності.

Взуття з липучками – це не лише комфорт, але і неперевершена практичність. Однак згодом липучки втрачають свою силу. Щоб відновити їхню функціональність lifestyle-блогерка Олександра Чорій поділилася простим та ефективним лайфгаком.

Зазвичай причиною втрати ефективності липучок є розпушування м'якої частини або залишки ниток та інших матеріалів, які прилипають до поверхні.

Проте за допомогою звичайної запальнички або сірника можна легко відновити їхню працездатність.

Просто акуратно підпаліть верхню частину липучки. Необхідно пам'ятати про безпеку та проводити процедуру біля води, щоб у разі потреби зупинити вогонь. Після цього уважно видаліть залишки сміття за допомогою голки, щоб липучка працювала як нова.

Відновлення липучок – простий і доступний спосіб продовжити життя вашого взуття.

Читайте також: