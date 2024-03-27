Як відновити розтягнуту горловину на футболці: простий лайфгак

Це досить поширена проблема, але не варто засмучуватися. Є простий і ефективний спосіб відновити її форму і зробити річ, як нову. Блогерка Діана Гологовець поділилася цим методом.

Горловина на трикотажних футболках може легко розтягуватися з часом, особливо після багаторазових прань. Це може призвести до неохайного вигляду, навіть якщо сама тканина футболки ще має добрий вигляд. Проте за допомогою гумки для волосся та гарячої води ви можете відновити горловину футболки до її первісного стану.

Візьміть футболку, гумку для волосся та доведіть воду до кипіння в каструлі. Футболку складіть так, як показано на відео (у гармошку) і завʼяжіть горловину гумкою. Футболку разом із гумкою опустіть у воду і тримайте протягом 2 хвилин.

Після цього ваша футболка буде, як нова.

Розтягнута горловина улюбленої футболки більше не проблема. Завдяки простому лайфгаку від Діани Гологовець ви можете швидко і ефективно відновити її форму та зберегти вашу річ у чудовому стані.

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