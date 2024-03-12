Як визначити свій розмір каблучки: цікавий лайфгак

В інтернеті можна знайти пораду для будь-якої ситуації. Деякі з них корисні, деякі - не дуже. Ми знайшли для вас дуже цікавий лайфгак, який допоможе вам точно заміряти розмір вашого пальця, для того, щоб правильно обрати каблучку.

Простий спосіб визначення розміру каблучки, який показує користувачка в TikTok, вимагає мінімальних матеріалів: папір, ножиці, лінійку, ручку та скотч.

Спершу потрібно намалювати лінію на папері та вирізати з неї стрічку. Потім обмотайте цю стрічку навколо пальця, переконавшись, що вона не тисне і зручно облягає палець. Зафіксуйте кінець стрічки скотчем та зробіть позначку ручкою, де вона збігається з початком. Після цього розгорніть стрічку та виміряйте її довжину лінійкою в міліметрах. Отримані дані можна співставити з таблицею для визначення розміру каблучки.

Тепер кожен може з легкістю підібрати собі аксесуар, який ідеально сидітиме на пальці.

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