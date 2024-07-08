Як за допомогою паска візуально скоригувати фігуру

Люди, які хочуть виглядати стрункішими, вищими та навіть створити ілюзію довших ніг, можуть легко зробити це за допомогою одного лише паска.

Фешнблогерка andrea’s fashion galaxy каже, що її метод може зробити вас "стрункішими та вищими" за допомогою одного лише аксесуара.

Звичайно, наша талія і ми можемо змінюватись: схудли, трохи набрали або просто гарно поїли, одяг, на жаль, з нами не змінюється, тож, треба якось його візуально обіграти. Авторка, показала як це зробити на прикладі своєї рожевої сукні.

Якщо за якоїсь причини у вас з’явився животик, не треба панікувати, а треба зробити ампірний силует, іншими словами, трохи підняти талію.

Термін "імперська талія" використовується в індустрії моди для позначення висоти вашої талії. Ампірний силует був модним за часів Наполеона Бонапарта в 1800-х роках.

Дизайн, як правило, має форму А-силуету, що створює ілюзію затягнутої талії. Все, що вам потрібно зробити, це одягнути пасок трохи вище, ніж зазвичай, на животі, так щоб він розташовувався прямо під вашим бюстом.

Таким чином ви приховаєте животик, залишите А-силует і візуально "витягнете" ноги.

Багато читачів схвально оцінили лайфгак фешнблогерки, адже ви все одно підкреслюєте талію і не ходите в балахоні, наш силует залишається спокусливим, ба більше, завдяки такій хитрості ви візуально трохи збільшуєте груди.

Читайте також: