Як за допомогою соди відбілити брудні кросівки

Використання цього натурального інгредієнту дозволяє безпечно та дбайливо почистити взуття.

На сторінці what.sophie.does розповіли про цікавий та дієвий спосіб, як почистити та відбілити улюблену пару кросівок у домашніх умовах.

Вам знадобиться:

Харчова сода – натуральний абразив, який допомагає видалити бруд і плями;

Мийний засіб – обирайте рідкий засіб для миття посуду чи м'який пральний гель;

Волога щітка;

Кухонні рушники.

Що робити:

Зніміть устілки та шнурки;

Змішайте в рівних частинах харчову соду та мийний засіб;

Потріть кросівки вологою щіткою;

Ретельно змийте бруд;

Просушіть рушником і поставте на сонці, поклавши до середини взуття кухонні рушники, щоб вони ввібрали вологу.

Поради:

Щоб ваші кросівки залишалися в хорошому стані, намагайтеся чистити їх після кожного надягання, особливо після активних прогулянок.

Після чищення можна обробити кросівки водовідштовхувальним спреєм, що допоможе захистити їх від забруднень у майбутньому.

Дотримуючись цієї простої інструкції, ви зможете без зайвих зусиль повернути своїм улюбленим кросівкам їхній первинний стан.

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