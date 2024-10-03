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Як за допомогою соди відбілити брудні кросівки

Як за допомогою соди відбілити брудні кросівки

Як за допомогою соди відбілити брудні кросівки / Фото: Getty Images

Використання цього натурального інгредієнту дозволяє безпечно та дбайливо почистити взуття.

На сторінці what.sophie.does розповіли про цікавий та дієвий спосіб, як почистити та відбілити улюблену пару кросівок у домашніх умовах.

Вам знадобиться:

  • Харчова сода – натуральний абразив, який допомагає видалити бруд і плями;
  • Мийний засіб – обирайте рідкий засіб для миття посуду чи м'який пральний гель;
  • Волога щітка;
  • Кухонні рушники.

Що робити:

  • Зніміть устілки та шнурки; 
  • Змішайте в рівних частинах харчову соду та мийний засіб;
  • Потріть кросівки вологою щіткою; 
  • Ретельно змийте бруд; 
  • Просушіть рушником і поставте на сонці, поклавши до середини взуття кухонні рушники, щоб вони ввібрали вологу.

Поради:

  • Щоб ваші кросівки залишалися в хорошому стані, намагайтеся чистити їх після кожного надягання, особливо після активних прогулянок.
  • Після чищення можна обробити кросівки водовідштовхувальним спреєм, що допоможе захистити їх від забруднень у майбутньому.

Дотримуючись цієї простої інструкції, ви зможете без зайвих зусиль повернути своїм улюбленим кросівкам їхній первинний стан.

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