Як запобігти усадці одягу: корисні поради

Лише уявіть, ви щойно вийняли з сушильної чи пральної машини купу пухнастих теплих речей та помітили, що дещо зазнало серйозної усадки і на вас находить таке знайоме відчуття розчарування.

Щоб уникнути таких прикрощів у майбутньому, видання Martha Stewart розповіло про найкращі поради із прання та догляду за одягом, які допоможуть запобігти усадці тканин.

Чому деякі тканини дають усадку

Не всі текстильні вироби однаково реагують на прання та сушіння. Деякі тканини дають лише незначну усадку, тоді як інші значно зменшуються у розмірах навіть за мінімального відхилення від рекомендацій з догляду. Особливо це стосується натуральних волокон із нещільним переплетенням.

Інтенсивний рух і високі температури під час циклів прання та сушіння стискають ці волокна, а це призводить до деформації матеріалів.

Тканини, схильні до усадки

Бавовна (включаючи денім і муслін)

Вовна (включаючи фланель і кашемір)

Льон

Шовк

Бамбук

Віскоза

Ці органічні матеріали чутливі до високих температур. Волокна згортаються, скорочуються і тканина деформується.

Тканини з найменшою ймовірністю усадки

Нейлон

Поліестер

Спандекс

Це штучні текстильні матеріали, які мають щільне переплетення волокон і піддавалися обробці, а це знижує ризик усадки.

Як запобігти усадці одягу

Дотримуйтеся рекомендацій на етикетці

Етикетка на одязі — ваш ключ до довговічності речей. На ній зазначено, як прати, сушити та прасувати кожну річ. Дотримуючись цих вказівок, ви мінімізуєте ризик усадки.

Найпоширеніша причина, чому одяг втрачає свою форму, — занадто часте чи неправильне прання.

Очищуйте плями локально

Якщо на одязі з'явилася пляма, спробуйте видалити її локально, а не прати всю річ. Це зменшить вплив прання на тканину та дозволить уникнути деформації.

Використовуйте прохолодну воду

Гаряча вода може спричинити усадку. Натомість обирайте прохолодну чи теплу воду. Сучасні пральні засоби добре працюють навіть за низьких температур та ефективно видаляють бруд.

Оптимально прати за температури 30°C. Це ідеальний вибір для синтетичних матеріалів і делікатних речей.

Періть за потреби

Не кожен одяг потребує прання після одного використання. Наприклад, джинси, светри, костюми чи сукні можна прати рідше, освіжаючи їх іншими способами:

Прасуванням

Провітрюванням

Пропарюванням

Освіжувачами тканин

Дотримуйтеся правил сушіння

Усадка найчастіше відбувається під час сушіння. Завжди перевіряйте, чи дозволено сушити річ у машині. Для делікатних тканин краще обирати сушіння на повітрі чи на рівній поверхні.

Сушіння на відкритому повітрі також має свої нюанси, уникайте тривалого перебування на сонці, щоб не було знебарвлення та деформації.

Використовуйте правильні засоби для прання

Деякі тканини потребують спеціальних засобів. Наприклад, вовняні речі варто прати з порошками, які живлять волокна.

Як полагодити одяг, який сів

Якщо ваш одяг усе ж зазнав усадки, не варто впадати у відчай.

Для бавовни чи вовни: замочіть річ у теплій воді з додаванням кондиціонера для волосся (1/3 чашки на 4 літри води). Після цього акуратно розтягніть тканину та дайте їй висохнути на повітрі.

замочіть річ у теплій воді з додаванням кондиціонера для волосся (1/3 чашки на 4 літри води). Після цього акуратно розтягніть тканину та дайте їй висохнути на повітрі. Для шовку: використовуйте пароочисник, щоб обережно розтягнути та надати тканині початкову форму.

У складних випадках зверніться до професійної хімчистки.

Як зберігати одяг, щоб уникнути усадки

Зберігайте речі у приміщеннях із контрольованою температурою.

Використовуйте коробки чи спеціальні чохли для захисту.

Уникайте прямих сонячних променів і місць із високою вологістю.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свій одяг у чудовому стані на довгі роки.

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